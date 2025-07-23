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    中油南部企業大樓有進展 邱議瑩提三訴求

    中油南部企業大樓位於左上角的商二區塊。（圖擷自臉書高雄好過日）

    中油南部企業大樓位於左上角的商二區塊。（圖擷自臉書高雄好過日）

    2025/07/23 08:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油南部企業大樓有進展，今年啟動採購程序，預定2030年完工；立委邱議瑩則提出三訴求，要求落實南北平衡。

    中油南部企業大樓於今年1月啟動採購程序，「規劃、基本設計及監造技術服務」於4月份公告開標，由九典聯合建築師事務所以1.69億得標，預計2026年完成都審，實質的統包工程標將於明年10月決標後開工，預定2030年完工。

    原本「九典」公佈了南部企業大樓初步設計，樓高21層，1~12樓分別有會議室及餐廳、地方事業部辦公室，13樓至21樓為總公司辦公室，等於預留中油總部南遷的空間。但「九典」強調全案仍在設計中，還有調整可能，將待與業主確認後再公布完整方案。

    對此，立委邱議瑩表示，原中油五輕廠區，隨著台積電投資設廠後，中油也啟動南部企業大樓等開發計劃，近日傳出有新進展。她認為相較於隔壁的台積電即將投產，中油的效率確實需要再加油。

    邱議瑩也向中油提出三訴求，首先，中油總部南遷，至少能先以雙總部形式運作，至少要有部分事業部執行長層級進駐南部企業大樓；其次，原先已有規劃的綠能研究所，加速落實，新能源等事業單位，也要優先進駐。

    邱議瑩說，第三，配合台積電與清大及陽明交大高雄分校，中油園區可以與中山、高雄大學等在地院校，針對新能源、材料設備等人才培育進行合作，強化整體半導體產業鏈；市府協調包含總部北基地的都更，規劃和兩個捷運站整體的串連等，成為北高商辦、教研核心。

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