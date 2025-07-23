「范斯高」颱風最快今成形！降雨熱區曝光 另有2熱帶擾動發展

氣象專家指出，熱帶性低氣壓TD10最快今下午可能就增強為今年第7號颱風「范斯高」，預計週五中心會最接近台灣，包含新竹以北、東北部及花蓮以北地區都會是降雨熱區。（圖擷自氣象署）

2025/07/23 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於環境條件有利，近期熱帶系統發展活躍，氣象專家指出，熱帶性低氣壓TD10最快今下午可能就增強為今年第7號颱風「范斯高」，預計週五中心會最接近台灣，包含新竹以北、東北部及花蓮以北地區都會是降雨熱區，各海面最大陣風也將有8至9級。此外目前還有兩個熱帶擾動，分別是98W及99W，後續發展也須持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，原於昨日中午生成的TD10，在環境駛流場的導引下，持續往西北方向移動。由於環境海溫約為攝氏30度左右，加上高層大氣也有顯著的赤道向外流，提供有利系統發展的條件；TD10最快在今天下午就有機會再增強為今年第7號颱風「范斯高」。

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「林老師氣象站」表示，目前評估，準范斯高颱風強度會落在輕度颱風等級，隨著後續颱風的運動，預計週五中心會最接近台灣。新竹以北、東北部及花蓮以北地區將會是本次較大降雨熱區的所在；預估各海面風力可以來到平均風在5至6級，最大陣風8至9級，各沿海浪高也將會有2至3米左右，提醒民眾預先做好各項防颱整備。

「林老師氣象站」提到，根據美國聯合颱風警報中心今晨最新情資顯示，98W將續朝北運動，向日本東南方外海前進；99W則在菲島北部外海徘迴，尋找最佳脫胎換骨的機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日仍在季風環流內，大氣不穩定，大台北東側、東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。

吳德榮表示，明日、週五季風環流與「輕颱」外圍影響；北台灣轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。週六至下週二仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生，未降雨時、天氣悶熱。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「范斯高」將於今日成形。最新歐洲模式系集路徑模擬類似，其將通過台灣東側海面、進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的「輕颱」，結構很鬆散。

至於另一「熱帶系統」在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，預測距離台灣太遠，不會有影響。

「林老師氣象站」指出，原於昨日中午生成的TD10，在環境駛流場的導引下，持續往西北方向移動。預估最快在今天下午就有機會再增強為今年第7號颱風「范斯高」。（圖擷自臉書）

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