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    錯過再等一年！台中大坑獨角仙激情啪啪 白蛺蝶秒變愛愛秀吃瓜群眾

    白蛺蝶彷彿變成吃瓜群眾。（記者許國楨攝）

    白蛺蝶彷彿變成吃瓜群眾。（記者許國楨攝）

    2025/07/23 07:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑九號步道入夏以來頻頻上演「森林愛情實境秀」！一對對獨角仙大剌剌在樹幹上激情啪啪交配，畫面雖然自然，竟吸引了一群白蛺蝶飛來圍觀，瞬間成為「焦點」，不少山友都笑說：「這畫面太奇妙，連白蛺蝶秒都來湊熱鬧，秒變吃瓜群眾！」

    根據照片顯示，只見獨角仙在光臘樹上緊密結合，公蟲頭頂那獨特的角如戰斧般醒目，母蟲則安穩地待在下方，進行繁殖使命，而周圍十多隻白蛺蝶圍觀，彷彿圍繞這對昆蟲情侶，形成令人發笑的「親友加油團」，宛如現場演奏的婚禮樂隊。

    山友說，獨角仙是台灣森林常見的明星昆蟲，尤其入夏後在台中大坑也相當活躍，公蟲體型巨大，頭頂有一支彎曲長角，象徵雄壯威武，也常在求偶時彼此「角鬥」爭奪配偶。而白蛺蝶則以優雅著稱，白色翅膀上點綴黑斑，如森林中的小精靈。

    而這些昆蟲其實都是被樹幹上滲出的汁液吸引而來，獨角仙以樹汁為食，交配時也會一併補充能量；而輕盈飛舞白蛺蝶則同樣喜愛，兩者不約而同聚集於此，才造就這般奇景，這起「獨角仙啪啪啪事件」不只讓人看見大自然的原始生態，也讓人再次驚嘆，原來森林裡的生命互動，竟然如此生動可愛。

    有趣的是，有民眾將照片分享到網路社群後，不少網友笑稱：「森林也有八卦圈」、「這群蝴蝶太不給獨角仙面子了」、「這是天然版的直播主秀愛情啊！」意外引發熱烈討論，更是成為生態攝影愛好者的夢幻畫面。

    一群群白蛺蝶圍繞著交配中獨角仙。（記者許國楨攝）

    一群群白蛺蝶圍繞著交配中獨角仙。（記者許國楨攝）

    不少攝影愛好者及民眾圍觀拍照。（記者許國楨攝）

    不少攝影愛好者及民眾圍觀拍照。（記者許國楨攝）

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