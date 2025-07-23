自稱「也抽過血」嗆簡奇陞吃不了苦 網諷：妳教練正瑟瑟發抖......

台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英日前開記者會鞠躬道歉。（資料照）

2025/07/23 08:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台師大密集抽血研究案」近期引發外界爭議，但近日也傳出吹哨者簡奇陞遭到攻擊，更有自稱練跆拳道的校友的網友發文聲稱「抽血我不是沒抽過，不想抽，你大可以退隊不練了」、「你吃不了苦就別練體育了」，引發批評後又刪除發文；讓其他網友質疑「原來跆拳道隊也強迫抽血」。

台師大女足隊教練周台英被學生揭發「強迫抽血換學分」，該案近日引發外界撻伐，風波持續延燒。目前周台英不只面臨教練證被撤證的可能，教育部主責的跨部會專案小組也要徹查其博士學位，教練證和教師資格恐皆不保。

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與此同時也傳出，足球圈已有人開始攻擊吹哨學生簡奇陞，近日更有一名自稱台師大校友的網友跳出來發文，聲稱「不好意思，抽血我不是沒抽過，不想抽你大可以退隊不練了，就像我當初一樣，我有想過休學，我不是因為抽血而不喜歡跆拳道，但教練跟我說，你要放棄你這一生最喜歡的運動嗎？這讓我遲疑了，我大班就練跆拳道，體育生涯我不會比你少，但你喜不喜歡足球這個運動」。

這名網友也稱，「如果你真的喜歡女子足球，相信不會不知道周台英老師這個人，如果你不知道相信你也不會讀師大，這位老師對學生的用心我們校友都是有目共睹（包括我自己都感同身受），如果我今天是足球隊，我敢保證你做的實驗我一定會堅持到底，因為我希望我喜歡的運動可以站在國際的舞台發揚光大。」

網友也稱「台英老師絕對有她不對的地方，就這件事情來說，我不是要幫她講話，而是說台師大女足這個傳統強隊，如果你想把它毀掉，那你說你多愛足球，我完全看不出來，你吃不了苦你就別練體育了啦，體育生有這麼好當，大家都來練體育就好了。台師大這三個字背負的壓力有這麼簡單，你上過一般生的課程，一般生怎麼看我們競技系的？你好好想想我在講什麼吧」。

這篇發文引發網路熱議後，該名網友也將發文刪除，但內容已被截圖備份，知名球評石明謹也轉貼並直言「這位同學，妳知道妳的教練正在瑟瑟發抖嗎……」，其他網友也質疑「原來跆拳道隊也強迫抽血」、「本來只有足球隊，現在還有跆拳道代表隊……呵呵呵呵」、「他是不是不小心說了什麼可怕的事情？」、「這就是所謂的……抱薪救火？」

網友發文嗆吹哨者簡奇陞，在引發批評後又將發文刪除。（圖擷自臉書）

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