為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    自稱「也抽過血」嗆簡奇陞吃不了苦 網諷：妳教練正瑟瑟發抖......

    台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英日前開記者會鞠躬道歉。（資料照）

    台師大女足抽血案受全國關注，女足教練周台英日前開記者會鞠躬道歉。（資料照）

    2025/07/23 08:38

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「台師大密集抽血研究案」近期引發外界爭議，但近日也傳出吹哨者簡奇陞遭到攻擊，更有自稱練跆拳道的校友的網友發文聲稱「抽血我不是沒抽過，不想抽，你大可以退隊不練了」、「你吃不了苦就別練體育了」，引發批評後又刪除發文；讓其他網友質疑「原來跆拳道隊也強迫抽血」。

    台師大女足隊教練周台英被學生揭發「強迫抽血換學分」，該案近日引發外界撻伐，風波持續延燒。目前周台英不只面臨教練證被撤證的可能，教育部主責的跨部會專案小組也要徹查其博士學位，教練證和教師資格恐皆不保。

    與此同時也傳出，足球圈已有人開始攻擊吹哨學生簡奇陞，近日更有一名自稱台師大校友的網友跳出來發文，聲稱「不好意思，抽血我不是沒抽過，不想抽你大可以退隊不練了，就像我當初一樣，我有想過休學，我不是因為抽血而不喜歡跆拳道，但教練跟我說，你要放棄你這一生最喜歡的運動嗎？這讓我遲疑了，我大班就練跆拳道，體育生涯我不會比你少，但你喜不喜歡足球這個運動」。

    這名網友也稱，「如果你真的喜歡女子足球，相信不會不知道周台英老師這個人，如果你不知道相信你也不會讀師大，這位老師對學生的用心我們校友都是有目共睹（包括我自己都感同身受），如果我今天是足球隊，我敢保證你做的實驗我一定會堅持到底，因為我希望我喜歡的運動可以站在國際的舞台發揚光大。」

    網友也稱「台英老師絕對有她不對的地方，就這件事情來說，我不是要幫她講話，而是說台師大女足這個傳統強隊，如果你想把它毀掉，那你說你多愛足球，我完全看不出來，你吃不了苦你就別練體育了啦，體育生有這麼好當，大家都來練體育就好了。台師大這三個字背負的壓力有這麼簡單，你上過一般生的課程，一般生怎麼看我們競技系的？你好好想想我在講什麼吧」。

    這篇發文引發網路熱議後，該名網友也將發文刪除，但內容已被截圖備份，知名球評石明謹也轉貼並直言「這位同學，妳知道妳的教練正在瑟瑟發抖嗎……」，其他網友也質疑「原來跆拳道隊也強迫抽血」、「本來只有足球隊，現在還有跆拳道代表隊……呵呵呵呵」、「他是不是不小心說了什麼可怕的事情？」、「這就是所謂的……抱薪救火？」

    網友發文嗆吹哨者簡奇陞，在引發批評後又將發文刪除。（圖擷自臉書）

    網友發文嗆吹哨者簡奇陞，在引發批評後又將發文刪除。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播