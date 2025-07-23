07/23 各報重點新聞一覽

醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。（記者陳逸寬攝）

2025/07/23 06:46

自由時報

「罷免是民主自我修復必要機制」 醫界、法律界聯合聲明挺大罷免

首波罷免投票將於廿六日登場，醫界、法界昨在立法院舉行聯合記者會表示，他們站出來不是為了哪一個政黨或意識形態，而是為了捍衛這塊土地上的自由、公義與制度尊嚴；他們強調，當國會濫權無法自制，行政與監察機關亦難以制衡，公民透過罷免行動挺身而出，正是民主自我修復的必要機制。

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美眾院通過台灣衝突法案 嚇阻犯台 祭揭露中共高官資產

美國聯邦眾議院廿一日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。

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全國大掃黑 破177幫派組織 挑釁罷團po抖音 竹聯紅統成員被逮

大罷免投票在即，警政署為了防杜黑道介入投票相關活動，特別聯合高檢署自七月七日起至七月十八日止，實施全國同步掃黑行動專案，共鎖定竹聯幫各堂口等幫派組合，以及隱身特定政黨的黑幫成員進行強力檢肅，專案期間計查緝一七七個幫派犯罪組織、犯嫌一○五三人、查扣不法金流六二九四萬餘元，展現政府護民主、守治安的決心。

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聯合報

貝森特28日與中官員談判 可能延後8月12日關稅期限

美國財政部長貝森特廿二日說，他預定廿八和廿九日在瑞典斯德哥爾摩與中國大陸對口官員舉行第三輪高層談判，很可能將商討延後對中國輸美商品恢復高關稅的八月十二日期限。

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軟銀與OpenAI意見相左 川普星際之門計畫縮水

美國總統川普一月與OpenAI執行長奧特曼、日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布「星際之門」計畫，目標二○二九年前投資五千億美元打造人工智慧（AI）基礎設施，但美媒披露，目前目標已下修為年底前在俄亥俄州建一座小型資料中心。

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中國時報

路透：大罷免鼓動社會恐懼感

台灣史上最大規模罷免投票26日舉行，《路透》22日指出，有5分之1（應為四成六）的國民黨立委面臨罷免考驗，投票結果可能重塑立法院政黨席次結構，並為執政的民進黨提供奪回優勢席次的機會；對於有罷免團體指責國民黨與中國交好，政大外交系教授黃奎博指出，「民進黨利用其鋪天蓋地的宣傳網，已在台灣社會鼓動（對中國的）恐懼感。」

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台師大系教評會 決議解聘周台英

台師大競技系22日就該系副教授周台英的聘任資格，召開教評會。競技系大玩捉迷藏，改至林口校區開會，從中午討論到傍晚，系主任鄭景峰以視訊方式宣布「不公布會議結論」，遭質疑護航周台英，教育部也出面打臉，強調教評會無保密規定。鄭景峰才發表聲明，指「做出與原來系教評會不同的決議」，間接表達解聘周台英。

詳見台師大系教評會 決議解聘周台英。

美國聯邦眾議院廿一日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。（中央社資料照）

警政署為了防杜黑道介入投票相關活動，特別聯合高檢署自七月七日起至七月十八日止，實施全國同步掃黑行動專案。（資料照）

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