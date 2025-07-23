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    熱帶低壓逼近！午後南部有雷陣雨 明起北台灣慎防豪雨侵襲

    中央氣象署表示，熱帶性低氣壓今天凌晨位於鵝鑾鼻東南東方海面，未來有發展為輕度颱風的趨勢。（圖擷自中央氣象署）

    中央氣象署表示，熱帶性低氣壓今天凌晨位於鵝鑾鼻東南東方海面，未來有發展為輕度颱風的趨勢。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/23 06:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（23日）桃園以北、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中嘉義以南山區及平地降雨機率高，新竹至雲林則以山區為主，中南部山區雨勢有機會較大。

    氣溫方面，各地高溫約31至35度，竹苗及中南部內陸有局部36度以上高溫發生機率。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫26至31度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫26至33度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫26至30度。

    此外，昨天（22日）下午形成的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1130公里海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，預計明天（24日）、週五（25日）會抵達台灣東北方外海附近，屆時北台灣降雨將會增多。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    明天、週五基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，東北部及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲。午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部較大雨勢發生機率。

    26日至29日低壓帶影響，26日、27日西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；28日、29日中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 33 26 ~ 34 27 ~ 33 25 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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