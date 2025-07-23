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    高雄「獵龍」2個月抓3.2萬隻 冠軍逮4千多隻獎金破40萬

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/23 00:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來入侵種綠鬣蜥是生態殺手，高雄市培訓626名「獵龍達人」，開抓2個多月達3.2萬隻，帶動今年捕捉累計4.5萬隻，超過目標量近1倍，冠軍捕捉4千多隻，獲得獎金40多萬元。

    全國今年預定捕捉12萬隻綠鬣蜥，迄7月累計已達10.8萬隻，高雄市農業局今年開設5梯次，培訓626名「獵龍達人」，4月底投入捕捉行列，搭配綠鬣蜥捕捉定位App，掌握綠鬣蜥分布熱點，開抓2個多月，已經捕捉3.2萬隻綠鬣蜥。

    農業局結合專業與民力，強化整體捕捉效率，帶動今年捕捉量能大增，累計4.5萬隻綠鬣蜥，比今年目標量2.4萬隻，增加將近1倍，更大幅超越去年捕捉量6592隻，防治力道更強大。

    根據農業部資料，高雄「獵龍達人」捕捉量最多前三名為4千多隻、3千多隻、2千多隻，各獲得獎金40多萬元、30多萬元、20多萬元，連水電工也搶賺外快，增加額外收入可觀。

    鳳山區南成里長楊居財也是「獵龍達人」，經常為民除害，捕捉到綠鬣蜥，卻未請領獎金，他謙稱盡一份心力，令里民感佩；民眾也發現達人夜巡鳳山溪「獵龍」變多，有助於減少綠鬣蜥數量。

    正值綠鬣蜥孵化期，民眾捕捉到的大多是幼蜥，出沒熱點以鳥松、大樹、大寮、鳳山、林園等區溪流最多，農業局持續加強捕捉，避免族群擴大危害。

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    潘姓水電工捕捉綠鬣蜥賺外快。（記者陳文嬋攝）

    外來入侵種綠鬣蜥是生態殺手。（記者陳文嬋攝）

    外來入侵種綠鬣蜥是生態殺手。（記者陳文嬋攝）

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