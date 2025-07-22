從高空看見大溪 「大溪‧老城之鷹」無人機空拍影像展登場

文史工作者黃建義化身導覽員，介紹「大溪‧老城之鷹」無人機空拍影像展覽。（記者李容萍攝）

2025/07/22 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪老城區近10年隨著「大溪木藝生態博物館」成立啟動大溪更廣泛的文化推廣，在地達文西瓜藝文館作為木博館群的「街角館」成員，創辦人也是在地文史工作者黃建義，大溪文化調查研究長達25年，5年前他開始運用「空中拍攝錄影」進行研究調查，即日起至30日精選60張空拍美照，在大嵙崁文教基金會展覽場域展出「大溪‧老城之鷹」無人機空拍影像展覽。

黃建義說，大溪河東地區位於桃園台地邊緣、大漢溪畔、狹長的河階地形與淺山地區，展現與眾不同的地景地貌，其間蘊藏著無限的山林產業資源，尤其大溪地區在早期清朝至日治時期都是執政當局戮力開發與建設的重鎮，綜合而言，如果要詳細分析大溪文化的因果關係與未來願景，「空中拍攝影像資料」是最佳研究調查的工具，因為空中視野能夠對於地方環境一覽無遺，也是對於社會大眾文化教育的最佳推廣媒介。

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此次「大溪‧老城之鷹」無人機空拍影像展覽內容涵蓋大漢溪溪谷、群山奇景、水文樣貌、城鄉發展、環境工程、生態資源等多項主題，並精選多幅高空航拍照片，以大型輸出形式展出，現場搭配詳細標註與文字說明，讓參觀民眾在欣賞壯闊影像的同時，深入了解各區域地貌與歷史背景。

展覽現場另設置大型螢幕，持續播放「大漢溪溪谷」無人機航拍影片，讓民眾彷彿化身老鷹，從高空俯瞰整座大溪老城與溪谷風光，親身感受昔日產業與自然地景交織的城鎮風貌。

本身也喜愛攝影的桃園市議員李柏坊示，從空中拍攝所呈現的視角，不僅有助於民眾掌握大溪環境的全貌，更是推動地方文化教育與推廣的重要媒介，透過此影像展覽鏡頭希望能吸引更多人重新認識大溪這片土地的美麗與故事。

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