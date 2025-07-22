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    我們真的無法接受！逢甲樹倒壓死碩士生 母親控訴：想用公共意外結案

    吳母在臉書發文控訴，學校早就知道那棵大樹有問題，遲遲沒作為，還推說是天災，想用公共意外結案，無法接受這樣的處理方式。（記者蔡淑媛翻攝）

    吳母在臉書發文控訴，學校早就知道那棵大樹有問題，遲遲沒作為，還推說是天災，想用公共意外結案，無法接受這樣的處理方式。（記者蔡淑媛翻攝）

    2025/07/22 22:20

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中逢甲大學上月13日發生校園大榕樹倒塌，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生因此被壓死，吳母今在臉書發文控訴，學校早就知道那棵大樹有問題，遲遲沒作為，還推說是天災，想用公共意外結案，無法接受這樣的處理方式。

    23歲吳姓研究生與女友當天從實驗室做完研究經過時，男碩生不幸被巨大老榕樹壓死，並肩而行的女友全程目睹意外發生，也被樹壓傷慌亂起身求救，卻天人永隔。

    吳母在臉書發文，「自己是一位逢甲大學學生的家屬，我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，我們家屬只希望得到尊重與合理處理，請幫幫我們，讓這件事被社會看見。」

    她發文指今年2月校方已檢出樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐、未設置危險警告標示，也無護欄或移除樹木，導致樹木傾倒，讓路過的學子沒辦法即時反應，危害人命，痛批學校不注重學生安危，也沒有對於潛在危險提高警告及宣導，輕忽校園安全。

    吳母控訴，學校只想用公共意外結案，人為疏失嚴重，「我們真的無法接受這樣的處理方式。」

    而上月發生事故後，校方表示，這棵60年老榕樹在6年前發現疑似生病，經挖土培養檢測陰性未檢出褐根病，但今年2月發現有病灶已列管，但在可控範圍，未進一步處置，這次意外後，已緊急註記其他四棵列管生病老樹，提醒師生迴避不要靠近；農業專家現勘初步判斷，有褐根病菌造成斷根腐朽，但仍無法說褐根病就是造成榕樹倒塌的元凶。

    檢方與林試所專家現勘逢甲大學倒塌榕樹，了解倒伏原因。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    檢方與林試所專家現勘逢甲大學倒塌榕樹，了解倒伏原因。（資料照，記者蘇孟娟攝）

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