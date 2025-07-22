讓庇護員走進社區 金門「妙妙屋庇護工場」門市鬧區開張

妙妙屋庇護工場後浦店「開張」，縣府社會處長黃雅芬（右四）、金城鎮長李誠智（右三）、晨光基金會創辦人施美珠（左三）都出席剪綵。（記者吳正庭攝）

2025/07/22 22:05

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人晨光社會福利基金會「妙妙屋庇護工場」後浦店，今天在金城鎮鬧區開張。晨光基金會表示，過去庇護工場多在封閉式空間，庇護員與社會接觸機會有限，藉由進駐後浦16藝文特區，不僅讓能產品被更多人看見，更是要讓庇護員參與社會、建立自信，實現「從支持走向自立」的目標。

晨光基金會創辦人施美珠說，2018年承辦妙妙屋庇護工場，長期協助有就業意願，但還未具備競爭性職場能力的身心障礙者訓練與工作機會。她說，後浦店的設立，不僅是據點的拓展，更象徵從以往隱身在工場默默努力的模式，走向面對社會大眾的轉型，是庇護員被看見的重要起點。

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妙妙屋後浦店落腳於金城鎮老街鬧區的「後浦16藝文特區」，假日人潮川流不息，是該區首家結合公益與庇護職場功能的實體店面。新店以每日手作烘焙的貝果為主打商品，結合風獅爺、金門大橋、閩南建築、水獺等在地文化元素，推出多款由庇護員包裝的觀光文創產品與果乾、燕麥棒等商品，讓民眾在消費的同時，也能看見、感受庇護員的用心與努力。金門縣政府社會處長黃雅芬、金城鎮長李誠智都出席開幕典禮。

妙妙屋庇護工場主任盧駿傑說，庇護工場在金門東半島的福田家園旁，離市區遠，商品很難被看見，努力這麼多年，「發現真的要走出來」，因此思考在西半島鬧區開店，也希望藉此讓身心障礙者走進社區，跟民眾互動，「我們店不是只有賣商品，其實是賣溫暖、希望，還有背後的社會責任」。

金門妙妙屋庇護工場的點心常以鮮紅色的「金門」包裝，十分搶眼。（妙妙屋提供）

金門「妙妙屋」主打的貝果。（妙妙屋提供）

金門「妙妙屋」的文創品之一。（妙妙屋提供）

妙妙屋庇護工場後浦店開張，縣府社會處長黃雅芬（右一起）、金城鎮長李誠智、晨光基金會創辦人施美珠都出席，並簽名表達支持。（記者吳正庭攝）

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