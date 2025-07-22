台灣人出國吃泡麵！網揭遊瑞士1現象：花錢上少女峰卻不去餐廳

有網友好奇，為什麼很多台灣人去瑞士旅遊都在吃泡麵？（法新社）

2025/07/22 23:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕暑假長達2個月，不少家庭會安排出國旅遊。網友發文說，為什麼大老遠跑去瑞士了，還一堆台灣人帶著泡麵去，或到當地超市買烤雞、麵包吃，甚至都願意花大錢上少女峰了，「怎麼遇到吃的就不願意花錢上餐廳吃飯？」引發熱議。

有民眾在「PTT」八卦板以「台灣人去瑞士都不敢上餐廳？」為題發文說，一堆台灣人去瑞士旅遊時，都會帶著泡麵，不然就去超市買烤雞、麵包吃，「說真的那真的很難吃，而且都願意花大錢坐火車搭纜車上少女峰了，怎麼遇到吃的就不願意花錢上餐廳吃飯？」更直言，「連麥當勞都嫌貴吃不起。」

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文章一出，許多人留言說，「瑞士貴到瑞士人自己都去德國買東西」、「因為真的不符合台灣當地口味及性價比」、「問題是花大錢，也不見的好吃」、「一堆歐美白人來台灣也窮遊啊」、「少女峰山上吃辛拉麵是人生一大享受好嗎」。

也有過來人建議，「吃只佔了旅遊體驗的一部分，你管太多」、「每個人價值關不同，錢就是花在喜歡的事物而已」、「哈哈瑞士真的很貴呀，還不如利用晚上時間跨邊境，去法國或者義大利吃米其林，平均一個人1至2000，就能吃到巨好吃的東西」。

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