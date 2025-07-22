颱風「范斯高」恐明生成！這2天距台最近 專家預測各地風雨

颱風論壇22日晚間整理ECMWF、GFS、ICON針對熱帶性低氣壓TD-10的預報。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/22 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面上的熱帶擾動「97W」今天（22日）增強為熱帶性低氣壓「TD-10」，中央氣象署表示，TD-10有機會在今晚或明天（23日）增強為今年第7號颱風「范斯高」。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今晚在社群PO文，分析準范斯高颱風未來幾天對台灣的影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚分享歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局全球預報系統（GFS）和德國氣象局氣象預測系統（ICON）針對熱帶性低氣壓TD-10的預報，「雖然三家對準颱風實際距台遠近看法不一，但大方向上，各國模式共識很高，指出的共同點大多是『週四、週五準颱風拒台最近』、『強度發展皆不看好，有可能只勉強搆到輕颱等級』。」

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颱風論壇接著說：「但無論它最後距台遠近，不管有沒有警報，重點是，因為系統範圍很寬廣，北部、宜蘭還是會被外圍環流掃到，週四（24日）到週五（25日）下雨機率高，這邊可以先提醒大家注意了。」

另外，吳聖宇今晚也透過臉書PO文，「日本氣象廳今天下午動作很快的將97W升格為熱帶性低氣壓，CWA也跟進成為TD-10，並且不排除在明天進一步增強為今年第7號颱風范斯高。目前的預報路徑大致跟先前預估的差不多，大多認為TD-10會往西北方向朝向台灣東北方、北方海面靠近過來，而且引導的力量並不弱，所以靠近的速度蠻快的。」

他分析指出，「明日白天台灣附近的風向就會逐漸由偏東風漸轉為東北東風，迎風面大台北、北海岸、宜蘭到北花蓮一帶有短暫陣雨，中南部午後有局部熱對流雷雨；明晚風向會繼續轉為東北風，迎風面的苗栗以北、大台北地區、宜蘭一帶仍將持續有短暫陣雨機會。」

「後天TD-10或范斯高颱風會繼續往台灣東北方海面靠近，台灣附近的風向也將由東北風繼續轉為偏北風，且風速有繼續增強的趨勢，迎風面的西半部、東北部將有陣雨或短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，山區部分尤其要注意；花東地區則有可能慢慢落入背風面，降雨的狀況相對較小。各地沿海的風力也將會增強，特別是台灣海峽這一側的沿海區域，在地形效應配合下風力增強應該會比較明顯一些。」

吳聖宇繼續說道：「週四晚間到週五這段期間，將是TD-10或范斯高颱風最為靠近台灣的時候，可能經過台灣北方海面之後繼續往浙江省沿海移動，台灣附近風向也將隨著系統的移動而有較大幅度的變化，由偏北、西北風再逐漸轉為偏西、西南風，迎風面的西半部、東北部仍有局部較大雨勢發生機會，同時在台灣海峽側的沿海、東北部沿海也持續會有較強陣風出現的情況。」

「週六（26日）到週日（27日）隨著颱風進入中國浙江，台灣附近位於低壓南側，大致維持西南風的環境，迎風面中南部將有短暫陣雨或雷雨，其他地方則是午後有熱對流雷雨的天氣，對流發展較為旺盛區域可能有短時較大雨勢發生機會。由於TD-10仍在發展，結構跟路徑都還有變化的可能性，對台灣影響的程度也還有可能調整，後續的預報情資更新再請大家隨時注意囉。」

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