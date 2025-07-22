吃完壽司返家拉肚子 高市衛局稽查知名百貨壽司店

高雄市知名壽司涉食安疑慮，衛生局緊急派員稽查、詢問工作人員。（高市衛生局提供）

2025/07/22 21:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局接獲民眾反映在某知名百貨賣場購買壽司，食用後身體不適，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今（22）日派人稽查，稽查人員現場抽驗壽司產品，再依檢驗結果憑辦。衛生局人員也依「食品良好衛生規範準則」查察現場，發現作業場所清潔用品未設專區放置、未有食品從業人員進行健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

據了解，一名女子在網路上po文，指自己和男友一起吃知名大賣場內的日本料理店，回家後2人上吐下瀉，一、二位網友也反映當天去過、吃過，感覺是吃了壽司才拉肚子。

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衛生局表示，當天並未接獲民眾陳情及醫療院所通報，今（22）日得知後，隨即主動派員至現場查察，經查業者有投保產品責任險，並已完成食品業者登錄。業者表示並未接獲消費者反映食用壽司後有身體不適情事，稽查人員現場抽驗壽司產品，將依檢驗結果憑辦。

另查業者有委託合格廠商定期清消，衛生局現場依「食品良好衛生規範準則」查察，針對作業場所清潔用品未設專區放置、未有食品從業人員健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」，加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全，另提醒民眾，購買即食食品應儘速食用，如發現食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

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