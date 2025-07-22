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    週三陽光露臉 午後留意雷陣雨

    週三桃園以北及東半部偶有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（記者方賓照攝）

    週三桃園以北及東半部偶有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（記者方賓照攝）

    2025/07/22 22:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三水氣減少陽光露臉，午後易有短暫雷陣雨，中南部山區留意較大雨勢出現；同時竹苗及中南部高溫飆35度，外出請多補充水分。

    中央氣象署預報，週三水氣更為減少，桃園以北及東半部大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光，午後有局部短暫雷陣雨，留意中南部山區有較大雨勢出現的機率，外出建議攜帶雨具備用。

    溫度方面，週三整體降雨減少，各地高溫約30至34度，感受較為悶熱，竹苗及中南部內陸要留意有局部35度左右的高溫，外出請多補充水分。

    天氣風險公司指出，週三台灣持續位於低壓帶內，環境風向則轉為偏東風至東北風，水氣較前幾天減少，迎風面東半部地區為陰或多雲天氣，仍有局部地形降雨，但整體降雨範圍與強度均明顯趨緩；背風側的西半部地區為多雲或局部晴天氣，但午後有熱對流短暫雷陣雨機會，雷雨發生時仍有機會伴隨瞬間較大雨勢可能。

    紫外線指數部分，週三除了花蓮縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，受低壓帶影響，週三環境風場為偏東風至東北東風，西半部擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    氣溫方面，週三各地高溫約30至34度，竹苗及中南部內陸留意局部35度左右的高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，週三各地高溫約30至34度，竹苗及中南部內陸留意局部35度左右的高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三除了花蓮縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三除了花蓮縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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