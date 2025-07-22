陳季駿視察台東「水族生態研究館」 拋水利、漁業利多

農業部長陳季駿在立委莊瑞雄、陳瑩陪同下視查農漁業，最後舉行座談會。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

2025/07/22 20:36

〔記者劉人瑋／台東報導〕農業部長陳季駿今天（22日）到台東縣視察成功鎮的水族生態研究館，增加勘災行程，並與青農座談，允諾協助。立法委員莊瑞雄說，粗估「部長來這一次，已經答應補助了快1億元經費」。

立法委員莊瑞雄、陳瑩上午邀農業部長陳駿季實地視察農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心附設水族生態研究館，主持「台灣東部水族生態館對外開放營運計畫」座談會，共同聚焦營運模式、地方產業鏈結及海洋教育推廣。

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水族生態研究館位於成功鎮新港漁港旁，館內現有台灣5種小丑魚、刺尾鯛、蝴蝶魚等珊瑚礁生態群，以及東部黑潮流域明星魚種如鬼頭刀、燕魚與鰺科，加上水試所近年研發紅喉、赤鯮與土魠魚。但過去委外營運成效有限，在莊瑞雄、陳瑩積極推動下，水族館將轉型為「研究型水族館」。

莊瑞雄指出，水族館將引進專業管理團隊，融入AR/VR技術，提升參觀體驗，「活化水族館不僅讓民眾更了解海洋生態，更能促進地方觀光與青年就業」。他現場提出「東海岸旅遊廊帶」構想，串聯水族館、成功鎮新港漁港、三仙台、比西里岸部落等景點，結合周邊旅宿、餐飲與文創產業，打造融合自然與人文、科技的觀光軸線，讓台東成為旅人駐足之地。

陳駿季承諾，投入經費支持館舍冷氣修繕、高壓電路更新及營運維護，提出「海洋明星大集合」計畫，匯集各地知名魚類提升人氣。他也回應莊瑞雄立委要求加碼擴充設施的建議，承諾投入更多經費將研擬「海洋人才培育計畫」，培訓在地青年擔任導覽員與生態講師，促進在地就業。

而這次暴雨幾乎未釀成農損，水稻剛好先收割完畢，但青農座談時反映出林林總總問題。莊瑞雄說，眾農民所遇大不同，但水利單位和不少青農也都遇上大雨毀壞設施，或是耕地之處未有溝渠灌溉，部長光是答應水利設施就已允諾在台東投入億元建設，而他此行也完成以往曾答應視察成功漁港旁的水族生態研究館的承諾。

農業部長陳季駿在立委莊瑞雄、陳瑩陪同下視查農漁業，最後舉行座談會。（民眾提供）

農業部長陳季駿在立委莊瑞雄、陳瑩陪同下視查農漁業，最後舉行座談會。（民眾提供）

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