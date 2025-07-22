《讀者文摘》中文版8月停刊 時代的眼淚+1

《讀者文摘》中文版將於8月停刊。（資料照）

2025/07/22 20:54

〔中央社〕在台灣擁有廣大讀者的老字號《讀者文摘》雜誌，將於8月停刊，本期6、7月號雙月刊為最後一期，陪伴讀者60年的刊物正式畫下句點。

《讀者文摘》透過「中友圖書」線上訂閱系統，於昨天發布「讀者文摘Reader'S Digest停刊通知」文件，今天在網路上傳開。

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中央社記者致電代理發行《讀者文摘》的台灣英文雜誌社，證實這項消息。

「停刊通知」指出，「這個標誌性的印刷版（指紙本雜誌）即將停刊，我們曾嘗試過各種途徑來繼續出版，但不幸的是，不斷上漲的成本使得印刷和出版模式難以為繼，我們非常抱歉不得不做出這個艱難的決定」。

「停刊通知」指出，「讀者文摘中文版，Reader'S Digest Asia June/July/2025將是最後一期出刊，我們會儘快處理剩餘期數的退款，再次致上十二萬分歉意」。

《讀者文摘》英文版超過百年歷史，中文版則有60年。1922年由戴維特‧華勒斯（De Witt Wallace）以「摘錄所有雜誌的精華文章」概念，在美國出版第一期《讀者文摘》。

中文版則於1965年由知名翻譯家林語堂的女兒林太乙籌畫，在港台兩地正式發行，造成轟動，這本雜誌在當時被譽為「為讀者打開通往世界的一扇窗」。

不過，紙本出版難敵數位狂潮，《讀者文摘》美國總公司於2012年宣告破產，並退出中國大陸市場，許多讀者以為中文版早就停刊，但繁體中文版一直持續在台灣及香港發行，並於2023年8月起改為雙月刊，直到本月才傳出停刊，令不少讀者感到惋惜。

《讀者文摘》透過「中友圖書」線上訂閱系統發布「讀者文摘Reader'S Digest停刊通知」。（擷取自「中友圖書」期刊訂閱系統網站）

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