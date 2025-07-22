水頭港旅客服務中心進度超前 金門縣府：12月試營運

金門年旅運量可容納350萬人次的水頭港大型旅客服務中心，即將於年底完工。（記者吳正庭攝）

2025/07/22 20:56

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院公共工程管理委員會主委陳金德今天前往金門視察金門大橋及水頭港大型旅客服務中心工程，他要求縣府、交通部盡速完成大橋維護管理權責移交。另外，縣府表示，水頭港大型旅客服務中心工程進度超前，預定12月開始試營運。

陳金德率副主委李怡德及交通部常次長林國顯等人，先前往金門旅客通關大樓聽取簡報，再走訪位於水頭港、年旅運量可容納350萬人次的大型旅客服務中心、長5.4公里的金門大橋。

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縣府指出，金門大橋是由縣府委請交通部代辦，2022年10月通車，其中維護管理部分還未辦理點交，縣府目前僅能處理大橋緊急性小型修理工程，後續維護管理無力負擔。

縣府指出，縣府無專責道路主管單位，一般業務範圍屬地方中小型道路工程規模，也沒有海上特殊公路橋梁的工程實務經驗，大橋技術層面過高，縣府在財政、技術無法負擔；此外，澎湖縣跨海大橋由中央興建、維管，馬祖大橋預算288餘億元也由中央出資，同為國內縣市，不應差別對待，盼中央公路主管機關接管金門大橋橋梁養護及修復工程。

縣府參議陳祥麟說，經過討論，陳金德要求強化金門大橋維管，也指示交通部1年內邀集相關單位，儘快釐清金門大橋的維護管理權責並辦理移交。

金門縣港務處表示，水頭港大型旅運中心工程進度94.29%，超前2.17%；第1期主體工程預計10月9日完工，第2期工程11月30日完工，預定12月試營運。

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