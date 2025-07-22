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    鋰電池害垃圾車悶燒釀災 宜市清潔隊員吐心聲

    宜蘭市垃圾車傳有民眾丟入鋰電池造成垃圾悶燒，隊員清出垃圾後以滅火器滅火，濃煙四散。（圖取自宜蘭市公所清潔隊）

    宜蘭市垃圾車傳有民眾丟入鋰電池造成垃圾悶燒，隊員清出垃圾後以滅火器滅火，濃煙四散。（圖取自宜蘭市公所清潔隊）

    2025/07/22 20:12

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今天下午傳出垃圾車悶燒意外，因車內不斷竄出濃煙及惡臭，清潔隊緊急停車，並將垃圾全數倒在路邊尋找火源，經查發現元凶竟是「鋰電池」，有隊員罕見吐露心聲「只想安全執行收運，平安下班返家」，並再次呼籲市民一定要分類，避免危及隨車人員及民眾的生命安全。

    宜蘭市公所清潔隊指出，今天下午4點34分執行路線七的5581號垃圾車，行經宜蘭高商時發生悶燒事故，有民眾將充電用的鋰電池丟入垃圾車，因壓縮後冒煙悶燒，隊員緊急停車排空車斗才找到火源，同時使用滅火器搶救，所幸未釀成更大災害、無人員傷亡。

    宜蘭市清潔隊表示，民眾未分類就把垃圾全倒進垃圾車，雖是很簡單動作，但輕率舉動，可能就會對大家造成嚴重危害，車輛爆炸影響的不只是後方隨車人員，周遭倒垃圾民眾也會跟著受傷，隊員也想安全執行收運，平安下班回家，呼籲市民落實分類、做好回收。

    市清潔隊表示，為了確保收運作業安全，垃圾破袋檢查會持續下去，請市民體諒，危險易燃物品禁止直接丟進垃圾車。針對粉狀物品，請加水降溫避免造成塵爆，鞭炮紙錢則要餘燼滅除火光外，還需等到冷卻才能裝袋丟入垃圾車，至於電池、高壓瓶罐務必回收，避免因壓縮爆裂燃燒。

    宜蘭市今天有垃圾車傳出悶燒意外，元凶竟是民眾丟鋰電池釀禍。（圖取自宜蘭市公所清潔隊）

    宜蘭市今天有垃圾車傳出悶燒意外，元凶竟是民眾丟鋰電池釀禍。（圖取自宜蘭市公所清潔隊）

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