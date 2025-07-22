西羅殿、普濟殿非首次鬧翻 耆老憶40多年前2廟「分手」原因

1980年普濟殿建醮舉辦為期2天的送天師遶境路關圖。（民眾提供）

2025/07/22 19:14

〔記者王姝琇／台南報導〕西羅殿與普濟殿爆出百年情誼斷交之後，西羅殿昨晚公開舉辦「交陪境說明會」，細說整個過程並回答連日來交陪境宮廟提出的疑問。普濟殿對此表示不予回應。但耆老閒聊間也意外曝出40多年前兩廟就曾「分手過」。

西羅殿、普濟殿兩廟擁有逾百年情誼，惟此次普濟殿王巡醮請神時，西羅殿請出二鎮副駕前往鑑醮引起普濟殿不滿，網路上也引發一連串熱議，西羅殿昨晚舉辦交陪境說明會，並表明會後將不再對此次事件做出說明，但仍有網友提出異議。對此，普濟殿表示，針對外界近來予兩廟之間的相關討論，均不予回應，目前仍以王巡醮順利進行、科儀圓滿為主要任務。

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西羅殿在地耆老回憶道，過去兩廟也曾因醮科鬧翻，那是在40多年前的1980年，普濟殿建醮舉辦為期2天的送天師遶境，逾30間宮廟參與，西羅殿神轎排定番號，就在尾頂轎普濟殿池府千歲之前，倒數第3頂則是馬公廟。巧的是，第2天遶境正是廣澤尊王聖誕，西羅殿表明在時間內返廟準備聖誕相關事宜，也因此沒有入廟普濟殿，後來普濟殿為此作法提出不滿。

耆老表示，當時兩廟因送天師「入廟」環節鬧翻，信徒們都期盼有人出面居中協調，最後是由地方備受尊敬的重要仕紳出面緩頰，也不知道是過了多少年，兩廟才終於和好如初，但因當時沒有文字記錄，許多資訊都靠記憶或口耳相傳而來；他也提到，如今兩廟鬧僵欲斷交，雙方許多信徒都希望有轉圜餘地，希望王巡醮圓滿後，真的能有有影響力的人出面協助。

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