為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西羅殿、普濟殿非首次鬧翻 耆老憶40多年前2廟「分手」原因

    1980年普濟殿建醮舉辦為期2天的送天師遶境路關圖。（民眾提供）

    1980年普濟殿建醮舉辦為期2天的送天師遶境路關圖。（民眾提供）

    2025/07/22 19:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕西羅殿與普濟殿爆出百年情誼斷交之後，西羅殿昨晚公開舉辦「交陪境說明會」，細說整個過程並回答連日來交陪境宮廟提出的疑問。普濟殿對此表示不予回應。但耆老閒聊間也意外曝出40多年前兩廟就曾「分手過」。

    西羅殿、普濟殿兩廟擁有逾百年情誼，惟此次普濟殿王巡醮請神時，西羅殿請出二鎮副駕前往鑑醮引起普濟殿不滿，網路上也引發一連串熱議，西羅殿昨晚舉辦交陪境說明會，並表明會後將不再對此次事件做出說明，但仍有網友提出異議。對此，普濟殿表示，針對外界近來予兩廟之間的相關討論，均不予回應，目前仍以王巡醮順利進行、科儀圓滿為主要任務。

    西羅殿在地耆老回憶道，過去兩廟也曾因醮科鬧翻，那是在40多年前的1980年，普濟殿建醮舉辦為期2天的送天師遶境，逾30間宮廟參與，西羅殿神轎排定番號，就在尾頂轎普濟殿池府千歲之前，倒數第3頂則是馬公廟。巧的是，第2天遶境正是廣澤尊王聖誕，西羅殿表明在時間內返廟準備聖誕相關事宜，也因此沒有入廟普濟殿，後來普濟殿為此作法提出不滿。

    耆老表示，當時兩廟因送天師「入廟」環節鬧翻，信徒們都期盼有人出面居中協調，最後是由地方備受尊敬的重要仕紳出面緩頰，也不知道是過了多少年，兩廟才終於和好如初，但因當時沒有文字記錄，許多資訊都靠記憶或口耳相傳而來；他也提到，如今兩廟鬧僵欲斷交，雙方許多信徒都希望有轉圜餘地，希望王巡醮圓滿後，真的能有有影響力的人出面協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播