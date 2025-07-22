老司機哀號！景觀浴室活春宮片瘋傳 台北喜瑞飯店突宣布做1事

有民眾日前經過台北市中山區喜瑞飯店，意外目睹男女在「開放式浴室」愛愛。（圖翻攝自喜瑞飯店Google評論區）

2025/07/22 20:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市中山區的「喜瑞飯店」，近日因為一對男女在「開放式浴室」愛愛，激情活春宮場面全被路過民眾看光光，並拍下PO網而爆紅，大批網友湧入飯店Google評論區狂刷五星好評。事實上，這不是該飯店首次被路人拍到房客活春宮，不過業者突然宣布，將會把所有景觀房的落地窗貼上霧面毛玻璃貼膜，讓一眾老司機哀號。

上週有網友在網上分享出一段影片，表示自己開車經過喜瑞飯店，無意中看到飯店8樓一景觀房的浴室落地窗窗簾沒拉，一對男女全裸正對著熙來攘往的街頭「激戰」。該影片曝光後隨即掀起瘋傳、熱議，且女主角身材相當姣好，不少老司機直呼「大飽眼福」。

大批鄉民湧入喜瑞飯店的Google評論區狂刷五星好評，「浴室採光真好」、「唷呼！房間讚唷」、「玻璃擦得真乾淨，給打掃人員五顆星」、「貴飯店風景優美，值得五顆星的支持」、「8F視野好，風景棒，可以邊砲澡，邊看風景」、「必須五星好評，尤其一覽無遺的浴室」、「朝聖，玻璃乾淨，視野清晰」、「女主角在影片中的表現十分出色，不僅外型亮眼，氣質迷人，肢體語言也自然流暢」、「謝謝辛苦的玻璃清潔人員」、「朝聖推推」。

事實上，這不是該飯店第一次被路人拍到房客活春宮，今年4月就有人在Threads上分享從外頭拍到喜瑞飯店有一名身穿性感內衣的女房客擺出撩人姿勢放送春光，也有人拍到另外一對情侶在房間落地窗「老牛推車」，直呼「喜瑞出品，必是精品」。

不過喜瑞飯店上週六（19日）在臉書粉專發文，「為提供更加安心與舒適的住宿體驗，自即日起，我們針對景觀房型的落地窗進行視覺隱私升級處理，特別加貼霧化毛玻璃貼膜。雖然過去房型設計以景觀通透為亮點，但我們更加重視每位賓客在房內的自在與安全感，因此進行了這次的優化調整。此項調整兼顧自然光線與空間隱私，不僅保有明亮感，也讓您在房內更能自在放鬆、無拘無束。已預訂相關房型的貴賓如有任何需求，歡迎與我們聯繫，我們將樂意為您協助調整與安排。」

喜瑞飯店的公告隨即引來一眾老司機哀號，「你們那間房，最大賣點，就是邊泡澡邊賞景。如今改成霧面，沒景可看，跟一般飯店浴室有何不同？」、「你知道客人為什麼要訂你們飯店嗎？」、「不就是不怕看才故意不遮的」、「訂房率直接下降」、「把唯一的特色改掉了，差評」、「改成霧面以後不會住了」、「我喜歡一大早就大秀恩愛的飯店！ 玻璃改了就不想去了」。

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