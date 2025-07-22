熱帶性低氣壓生成！今明恐生成颱風「范斯高」 影響台灣時間曝

熱帶性低氣壓路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

2025/07/22 18:42

〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面今日午後有一處熱帶性低氣壓生成，中央氣象署指出，這處熱帶性低氣壓有機會在今明兩天增強為今年第7號颱風「范斯高」，並於週四、週五較接近台灣，受其外圍環流影響，北台灣將有局部較大雨勢出現，各地午後雷雨也將更加明顯。

中央氣象署預報員賴欣國指出，明日水氣稍有減少，各地雨勢相對緩和，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但中南部山區中午過後仍有局部較大雨勢。

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賴欣國說，目前位於菲律賓東方的低壓系統已強為熱帶性低氣壓，並不排除在今明兩天增強為颱風，且以明後兩天機會較大，預計持續往西北方向移動至台灣東北方外海，外圍環流在週四、週五對台影響最為明顯，基隆北海岸、北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後短暫雷陣雨。

週六至下週二雖熱帶性低氣壓逐漸遠離，但台灣仍處於低壓帶範圍內，週六、週日台灣周邊風向轉為西南風，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有短暫雷陣雨；下週一至下週二雨區縮小，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

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