為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱帶性低氣壓生成！今明恐生成颱風「范斯高」 影響台灣時間曝

    熱帶性低氣壓路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

    熱帶性低氣壓路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/22 18:42

    〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面今日午後有一處熱帶性低氣壓生成，中央氣象署指出，這處熱帶性低氣壓有機會在今明兩天增強為今年第7號颱風「范斯高」，並於週四、週五較接近台灣，受其外圍環流影響，北台灣將有局部較大雨勢出現，各地午後雷雨也將更加明顯。

    中央氣象署預報員賴欣國指出，明日水氣稍有減少，各地雨勢相對緩和，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但中南部山區中午過後仍有局部較大雨勢。

    賴欣國說，目前位於菲律賓東方的低壓系統已強為熱帶性低氣壓，並不排除在今明兩天增強為颱風，且以明後兩天機會較大，預計持續往西北方向移動至台灣東北方外海，外圍環流在週四、週五對台影響最為明顯，基隆北海岸、北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後短暫雷陣雨。

    週六至下週二雖熱帶性低氣壓逐漸遠離，但台灣仍處於低壓帶範圍內，週六、週日台灣周邊風向轉為西南風，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有短暫雷陣雨；下週一至下週二雨區縮小，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後局部短暫雷陣雨。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

    預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播