2度遲發薪資！國光客運下午完成薪資轉帳 公路局強制6路段整併

圖為國光客運公司車輛。（資料照）

2025/07/22 18:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運半年兩度被爆遲發薪資，交通部公路局今（22日）證實，經台北區監理所監督協調，已確認國光客運公司在今天下午完成薪資轉帳。公路局也將對國光客運強制進行階段性部分路線調整整併，協助國光客運改善財務狀況、提升路線經營效（率）益。

國光員工在網路上爆料，本應在每月20日匯入的薪資，但半年內已二度拖欠薪水，且車廠配合的私人垃圾車已數月未到；還有疑似因欠款保全公司，目前廠區也無保全，甚至車輛保養及維修的材料也被斷料，輕微故障的車輛也無法繼續開。

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國光客運在今年二月初也被內部員工爆料薪資遲發；公路局今天調查後說明，對於再次發生薪資延後發放，公路局自7月16日就與國光客運公司董事長面談了解薪資準備情形，要求國光客運務求保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，確實將薪資發放入帳，經台北區監理所連日監督協調，已確認國光客運公司在今天下午完成薪資轉帳。

公路局說明，國光客運公司今年已發生2次薪資延發情事，為避免類似情事再次發生，公路局將對國光客運公司強制進行階段性部分路線，包括高雄墾丁6條路線調整整併，協助該公司能具體改善公司財務狀況、提升路線經營效（率）益。

6條路線包括【9117】高雄－台17線－墾丁；【9127】高雄－台88線－東港－大鵬灣；【9188】高雄－台88線－鵝鑾鼻；【9189】高鐵左營站－台88線－小灣；【1773】屏東－恆春；【1780】屏東－佳冬－枋寮。

國光客運也發布聲明，表示公司營運正處於開源節流調整階段，首重行車安全，及對於乘客安全服務品質的核心原則與承諾，絕不容許有任何折扣，特此說明，請乘客與社會大眾持續給予國光客運支持與信任。

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