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    去年颱風過境後現天坑 澎湖東吉環島道路終於修復

    去年因颱風破損的天坑，今年七月終於修復完成。（民眾提供）

    去年因颱風破損的天坑，今年七月終於修復完成。（民眾提供）

    2025/07/22 19:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入南方四島國家公園的澎湖東吉島，去年颱風過境後，東吉港連接東吉衛生室環島道路，出現一大塊天坑，由於離島工程大不易，澎湖縣政府工務處多次都無法找到合適廠商，最後經過多方努力，終於在今年7月修復，還給東吉村民及遊客安全舒適交通環境。

    去年台灣與澎湖多次遭到颱風襲擊，東吉島每次都首當其衝，受創相當嚴重，其中由港口至東吉衛生室環島公路，出現一塊大天坑破洞，原因是海堤底部淘空，受創面積約110平方公尺，嚴重影響居民就醫權利，望安籍縣議員陳佩真及鄉長許賢德，多次會同澎湖縣政府工務處，前往現場勘災，但卻因離島工程不易，許多廠商望之卻步。

    由於東吉衛生室是東吉島上唯一醫療單位，主要聯外道路遭到破壞，居民就醫只能下車步行，造成不便。針對東吉島道路天坑事件，澎湖縣政府工務處早已多次發包，但離島工程限於人力、物資運輸及經費大增等不利因素，導致廠商興趣缺缺，每次都乏人問津而流標。

    經過多方努力，澎湖縣政府已終於在今年7月完成修復，恢復原有暢通道路。工務處表示，東吉嶼為南方四島國家公園成員之一，擁有許多美麗的自然景觀，每年有大量遊客蒞臨觀光，縣長陳光復顧及居民與遊客安全，吩咐將碼頭北向道路風化之阻車緣石一併辦理修復，提升村民及旅客用路安全，讓大家可以開開心心出門，平平安安回家。

    澎湖縣政府修復同時，也加強阻車緣石工程。（民眾提供）

    澎湖縣政府修復同時，也加強阻車緣石工程。（民眾提供）

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