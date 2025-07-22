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    屏東市擬調高火化等殯葬費用 外鄉鎮每具調高1千元

    屏東市將調高殯葬的火化、冷凍、停棺等費用。（記者葉永騫攝）

    屏東市將調高殯葬的火化、冷凍、停棺等費用。（記者葉永騫攝）

    2025/07/22 19:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市將調高殯葬的火化、冷凍、停棺等費用，其中火化部分為外鄉鎮調高1000元到每具9000元，市籍則不調整。屏東市公所表示，因為屏東市處理火葬件數太多，高達6成，已不堪負荷，希望以價制量，將量能轉往枋寮及高樹。

    屏東縣共有13座火化爐具，屏東市有4座、枋寮鄉6座、高樹鄉3座，但屏東市使用量即佔全縣6成，許多外鄉鎮的火化作業都送到屏東市，屏東市每天容納量滿載為20具，但今年天氣驟變猝死率攀高、火化暴增，超載處理到1天有24具，工作人員忙到不斷加班處理，反觀枋寮卻只有處理12具，相差相當大。

    屏東市公所殯葬管理所長黃昱明表示，屏東市的火化費用與枋寮、高樹收費相同，每具都是8000元，但骨灰研磨費屏東市收300元，停棺與大體冷凍費收200元，比枋寮、高樹都便宜，才會讓其他鄉鎮都往屏東市送，連屏南的林邊、佳冬都捨近求遠，因此提案修正屏東市殯葬管理自治條例部分條文，將提高火化、停棺、大體冷凍、骨灰研磨等費用，希望減輕火化量。

    市公所提案修正為外鄉鎮火化費用由每具8000元調高1000元到9000元，研磨費也從300增至500元，屏東市及麟洛鄉民骨灰研磨費從免費改成每具200元，停棺費從200元調整至300元，大體冷凍費從300元調整400元，全案經屏東市民代表會審查通過後公告實施。

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