GAGU家具工廠爆無預警停業欠薪 勞工局：獲報資遣8員工

新北市「GAGU北歐家具工廠」（家谷）爆無預警停業，員工憂心拿不到薪水。（取自網路截圖）

2025/07/22 18:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市五股區的「GAGU北歐家具工廠」（家谷），臉書粉專有23萬名追蹤者，員工在網路爆料，公司因短期資金困難，7月23日（明天）起暫時停業3個月，員工憂心恐領不到薪水。記者致電公司無人接聽；新北市勞工局說，家谷公司陸續通報資遣8名員工，若發現積欠工資，將處2萬元至100萬元罰鍰。

根據貼文者提供的公司群組訊息指出，家谷最近因為短期資金困難，現金流不足，不得已將從7月25日起至10月24日止，暫時停業3個月（五股同仁請於即日起至7月25日居家上班），7月份薪資將暫時沒辦法發放。

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訊息提及，停業3個月期間，家谷會依法向主管機關申報停業，員工部分以無薪假處理。3個月後，家谷若籌措到充足資金，將提早通知各位同仁依自由意願恢復上班。無意願回到家谷的同仁，公司將以非自願離職、依法補發預告工資及資遣費。

勞工局指出，「GAGU北歐家具工廠」營業登記名稱為家谷生活網路股份有限公司，經查該公司自今年4月至6月間以勞基法第11條第2款（虧損或業務緊縮）為由，陸續通報資遣8名勞工，但目前未接獲勞工陳情，也沒有收到該公司大量解僱勞工通報。

勞工局呼籲，該公司應確實按時給付勞工工資，如經檢查發現有積欠工資情形，將依法裁處2萬元至100萬元罰鍰。如有爭議可申請勞資爭議調解，市府將協助維護勞工權益。

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