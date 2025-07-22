暑期另類遊學 台江少年走讀家鄉逛水圳

和順國中學生暑期走讀山海圳大圳之路。（記者王姝琇攝）

2025/07/22 19:14

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市和順國中學生暑期規畫另類遊學計畫，踏溯山海圳國家綠道、認識台江歷史地理變遷，還難得現場聆聽清和社演奏，同學們紛紛比起大拇指直說，遊家鄉、逛水圳很有親近感，清和社演奏更是好聽。

和順國中學生暑期由社大台江分校執行長吳茂成帶領，先是踏查山海圳東西口水利古道、烏山頭水庫，了解台江水利文化路徑，今天接續踏溯台江灣港家鄉文化路徑，探訪南科考古館、海寮、許中營、港口及六塊寮，受到許中營中榮里里長翁炳煙、嘉同里里長王文章、港口慈安宮及海寮南樂清和社熱烈歡迎。

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王文章非常支持和順國中在暑期帶領同學認識家鄉文化，更親自帶領同學們走讀牛肉寮遷村記念碑，了解老一輩人生活的歷史。翁炳煙則是親自下廚煮排骨湯招待學生，他說，舊稱許中營的中榮里，目前正推動農村再生社造，也正在討論帶領社區親子走讀家鄉，讓本土文化可以向下扎根。

和順國中王同學說，自己住在港口，但未曾進到港口大廟，經由家鄉遊學行動，走進港口大廟認識在地文化，非常棒。辛同學說，結合南科考古歷史進行家鄉遊學，進一步認識台江家鄉東側的安定灣港歷史文化，在4、5千年前就有大坌坑、牛稠子、大湖及蔦松文化，加深自己對家鄉歷史認識的深度廣度，是很難得的學習經驗。

和順國中學生聆聽清和社演奏。（記者王姝琇攝）

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