台師大女足抽血案》教評會換地點又三緘其口 競技系：涉及機密

台師大22日召開系教評會討論周台英懲處，會後台師大運動競技系主任鄭景峰以視訊方式舉行記者會，並以會議保密為由不願說明會議決議，引發媒體不滿。（記者劉信德攝）

2025/07/22 18:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案風波未平，台師大競技系今召開系教評會討論女足教練周台英處置事宜，但卻演出臨時將會議地點從公館校區換至林口校區戲碼，引發眾人錯愕。競技系主任鄭景峰會後更對會議內容與決議三緘其口，強調涉及機密資料，且非最後結果，故不便說明，但強調會力挺師生。

台師大女足隊教練周台英被指控要學生「抽血換學分」進行學術研究，且抽血動作也驚爆是由非醫事人員進行，事後多日後周台英才與研究計畫主持人陳忠慶，在台師大校長吳正己陪同下向女足隊員及家長、社會大眾道歉。對於教評會對周台英原先懲處結果未符社會期待，教育部要求校方教評會須重審，並於2週內作出適法決議。

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鄭景峰會後透過視訊說明，對師生發生此事，系上感到難過心疼，此案案情較複雜，教評會討論很久，七位委員全數出席，也都充分表達意見，最後透過民主機制做出決議，但因霸凌內容，且後續還須經院、校教評會，故討論與決議內容不便說明。

鄭景峰強調，系上的立場是力挺師生，對於老師與學生的情況都會通盤考量，並從不同層面、角度討論此事。媒體多次詢問此次決議如何，他仍堅稱屬保密文件，不便說明。

對於會議臨時改地點，鄭景峰表示，是因自己臨時在林口校區有會議，所以請其他委員也協助配合，對造成大家不便感到抱歉。

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