疣胸琉璃蟻肆虐竹縣寶山鄉 專家提防蟻3不原則

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山是全台遭疣胸琉璃蟻危害最北的鄉鎮，公所去年編列150萬元蟻害防治預算，希望中央與縣府通力協助。（寶山鄉公所提供）

2025/07/22 18:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉去年開始四處可見疣胸琉璃蟻危害，如樹上一串串香蕉密密麻麻的疣胸琉璃蟻，令人起雞皮疙瘩！農業部與環境部今天邀請專家下鄉宣導，逾200位農民及鄉親參與，學者提出防蟻三不原則：不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住，同時呼籲環境清理整頓優先，用藥防治為輔的觀念。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山是全台遭疣胸琉璃蟻危害最北的鄉鎮，公所去年編列150萬元蟻害防治預算，希望中央與縣府通力協助，未來委託專家學者進行田野調查、家戶調查及蟻害熱區調查，並透過官方臉書粉專提供諮詢與技術指導，協助農友與居民即時掌握有效防治方法。

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今天的防治宣導會，由農業部動植物防疫檢疫署代理署長杜麗華帶領桃園區農業改良場副場長施錫彬團隊，與環境部化學物質管理署副署長陳淑玲，以及新竹縣政府農業處共同召開，邀請彰化師範大學生物學系教授林宗岐、台灣大學昆蟲學系教授徐爾烈，以及台北市立大學地球環境暨生物資源學系教授黃基森等3位權威學者，介紹疣胸琉璃蟻的生態和正確防治方法。

學者根據疣胸琉璃蟻的生態特性、危害方式與傳播路徑，提出多項具體防治建議，包括防蟻三不原則；維持田間及居家環境整潔，減少雜物堆積，農田裡加強蚜蟲與介殼蟲等蜜露昆蟲的管理等。此外，也介紹簡易自製餌劑的技巧，協助民眾有效控制蟻群數量，避免其進入住家、社區與農作物區域造成干擾。提醒切勿用不正確的方法，會讓蟻害情形更加擴大。

竹縣農業處長傅琦媺提出3點訴求：1.請中央由專家學者對農地、居家及科學園區等組成跨部會合作共同防治。2.公告推薦農業用藥。3.對超級蟻群研擬出有效防治方法。議員邱坤桶也建議利用網路影片及實體說明會宣傳，多管齊下，讓更多民眾清楚知道正確的防治方法。#

成串香蕉上密密麻麻的疣胸琉璃蟻，令人起雞皮疙瘩！（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉去年開始出現嚴重的疣胸琉璃蟻危害，讓農友和鄉親十分困擾！（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉去年開始出現嚴重的疣胸琉璃蟻危害，讓農友和鄉親十分困擾！（寶山鄉公所提供）

農業部與環境部今天邀請專家下鄉宣導，學者提出防蟻三不原則：不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住，同時呼籲環境清理整頓優先，用藥防治為輔的觀念。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉去年開始出現嚴重的疣胸琉璃蟻危害，農政單位今天邀請學者專家召開宣導會，逾200位農民及鄉親參與。（寶山鄉公所提供）

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