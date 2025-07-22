跨越3000公里的友誼 蒙古家扶兒對雲林這些事好奇

蒙古家扶孩子指導雲林縣副縣長謝淑亞（右2）與彰化圓夢行善團成員楊淑卿演奏馬頭琴。（記者黃淑莉攝）

2025/07/22 18:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕21名來自蒙古家扶中心扶助孩子今（22）日來雲林，與雲林家扶孩子交流才藝，第1次出國來台，除看海、體驗摸蛤，他們對雲林很多蔬菜、街道騎機車都戴安全帽等景象都覺得新奇。

雲林家扶孩子表演幻藤戰鼓、烏克麗麗，蒙古孩子則展現具有蒙古傳統特色的馬頭琴、端碗舞，雲林家扶中心貼心在他們表演時將舞台背景換成蒙古大草原、蒙古包影像，讓與會者宛如置身在蒙古草原中。

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雲林家扶中心主任廖志文表示，感謝彰化圓夢行善團成員、雲林媳婦楊淑卿贊助蒙古家扶32名成員來回機票費用，促成這次訪台交流活動，楊女士的夫婿沈河川家族擔任家扶國際認養人近30年，共計認養25名國外兒童。

21名蒙古家扶孩子都是第一次出國，年紀最大17歲、最小6歲，據了解，家人聽到他們要出國表演既開心又驕傲，孩子也很興奮及期待。雲林縣副縣長謝淑亞代表縣長張麗善歡迎他們來訪，並贈送每人一個背包，雲林家扶中心主委陳燦勳則為孩子準備了各種雲林特產裝滿背包，有虎尾農會虎霸王花生、半打毛巾等。

家扶中心指出，從早期接受外援到目前援外，台灣人的愛心不僅幫助國內孩童，也認養35國的貧童，其中蒙古認養專區已有21年，幫助超過1萬4000人，國外認養每月700元，歡迎大家一起加入，相關資料可洽詢家扶國外認養組04-22061234轉1385或雲林家扶05-6323200。

蒙古家扶孩子表演傳統舞蹈端碗舞。（記者黃淑莉攝）

雲林家扶孩子與蒙古家扶孩子相互交流才藝。（記者黃淑莉攝）

家扶中心雲林與蒙古扶助孩子相互交流才藝。（記者黃淑莉攝）

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