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    安置童重拾自信投身軍旅 桃市府提高福利號召加入寄養家庭

    家庭是兒少健全成長的最佳環境，桃市府社會局提高福利措施，盼能吸引更多寄養家庭加入。（社會局提供）

    家庭是兒少健全成長的最佳環境，桃市府社會局提高福利措施，盼能吸引更多寄養家庭加入。（社會局提供）

    2025/07/22 17:34

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市每年約有450位兒少，受到不當對待或嚴重疏忽，導致未能獲得適當照顧而被安置，目前僅有4分之1的孩子安置在寄養家庭，市府社會局表示，今年7月起提升寄養家庭支持福利措施，期待留住既有的寄養家庭，也盼能有新的寄養家庭加入。

    小安（化名）是來自失能家庭的安置童，起初對人生缺乏方向與信任，在軍人退休的寄養爸爸耐心陪伴與堅定教導下，他逐漸建立自信、重拾希望，最終選擇投身軍旅，不僅找到人生方向，也立志成為像寄養爸爸一樣，能守護他人生命的人。

    社會局官員表示，我國替代性照顧政策強調家庭是兒少健全成長的最佳環境，目前桃市僅約4分之1的孩子安置在寄養家庭，大約是110到120人，為減輕寄養家庭照顧壓力並提升照顧量能，除提供寄養家庭喘息服務、到宅指導、諮商輔導、教育訓練等資源，今年7月起提高寄養家庭支持福利措施，包含新增3節獎金、3歲以下照顧服務獎勵金、加碼照顧分級補助、增加喘息服務次數、補助寄養兒少教育費、托育費、就醫診療或復健交通費等預算，期待留住既有寄養家庭，也希望增加新的寄養父母加入寄養家庭行列。

    官員說，安置童照顧除是保護兒童的基本人權，更是社會責任的一環，讓每位孩子在困難中也能獲得尊嚴、安全與希望，對整體社會的穩定與未來發展都有深遠影響，歡迎桃園市年滿25歲、有穩定收入且喜歡孩子的家庭，一同加入寄養服務行列，詳情可洽桃市府社會局03-3322101分機6320至6323，或參閱社會局官網

    家庭是兒少健全成長的最佳環境，桃市府社會局提高福利措施，盼能吸引更多寄養家庭加入。（社會局提供）

    家庭是兒少健全成長的最佳環境，桃市府社會局提高福利措施，盼能吸引更多寄養家庭加入。（社會局提供）

    家庭是兒少健全成長的最佳環境，桃市府社會局提高福利措施，盼能吸引更多寄養家庭加入。（社會局提供）

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