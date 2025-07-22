環團批帶頭破壞農地開發 南投縣府：還在審議、評估階段

南投名間鄉反焚化爐自救會等團體，22日召開記者會質疑縣府帶頭破壞農地開發規劃，涉違反國土計畫。（擷取自「監督施政聯盟」臉書粉絲專頁）

2025/07/22 17:23

〔記者張協昇／南投報導〕南投名間鄉反焚化爐自救會與守護台灣白魚永續棲地自救會，今（22日）天偕環團在內政部國土管理署門口召開記者會，指南投縣近來開發衝突不斷，包括在埔里茭白筍重要產地興建旅館、渡假村及掩埋場，以及在名間茶葉重要產地蓋焚化爐，質疑縣府帶頭破壞農地開發規劃，涉違反國土計畫，要求非都市土地變更程序應開放民眾線上報名、參與監督，避免政府與財團合力以開發利益霸凌踐踏農地！

監督施政聯盟研究員徐宛鈴指出，國土功能計畫正在審議，南投縣國土功能分區也沒有要變更農地，但南投縣政府卻帶頭破壞優良農地，要在名間茶鄉蓋焚化爐，並受理各方業者申請變更農地興建旅館、渡假村及掩埋場，破壞農地及水源，違反自己的國土計畫。

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對此，南投縣政府表示，縣府規劃建置的再生能源中心（焚化爐），經綜合考量法令、交通、環境與土地等條件後，選定名間鄉外埔段公有地作為優選場址，並依法進入環境影響評估與土地變更程序，非外界所稱「闖關開發」。至於民間業者在埔里鎮水頭段申辦事業廢棄物掩埋場案，以及在一新里進行旅館、渡假村開發案，係業者自行選定基地位置申辦，縣府依法受理審查，後續將依相關法規審慎審查，全力維護南投縣環境。

縣府強調，相關開發案目前都在辦理興辦事業計畫審議或環境影響評估作業階段，尚無涉及違反南投縣國土功能分區分類劃設作業等問題，尊重自救會等團體意見。

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