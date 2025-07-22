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    小資族下廚越吃越窮？過來人曝：要去「這地方」才省錢

    傳統市場是婆婆媽媽的最愛。（資料照）

    傳統市場是婆婆媽媽的最愛。（資料照）

    2025/07/22 20:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人為了節省開支或講究營養，選擇親自下廚料理三餐。不過近日有網友抱怨，去超市採買後發現，「一週的伙食費竟要花2000元」，如果不考慮健康，還不如吃自助餐來得划算。貼文曝光後，有內行人點出關鍵，「想省錢得靠傳統市場，或是黃昏市場才行」。

    網友在PTT論壇發文說，最近到全聯採買日常食材，沒想到結帳時卻發現，光是備齊一週的基本食材，就花了約2000元。經過原PO細算後指出，若再加上調味料、米飯、瓦斯與水電等隱藏成本，其實總花費與每天外食吃自助餐相比差不了多少。對此原PO也十分困惑，「自助餐頂多貴個10到20元，但我自己煮還要花時間、精力處理，如果不考慮健康問題，是不是買自助餐比較划算？」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「有在買菜的都知道要去黃昏市場撿便宜，下雨天攤販生意差又更好撿便宜」、「蔬菜類傳統市場是壓倒性便宜，肉類就沒差那麼多了，只有便宜一咪咪」、「去傳統市場，真的差很多」、「買菜去快要收攤的菜市場，買肉（冷凍）去大賣場的網路商城」、「去超市就是圖個方便，要便宜還真的該去傳統市場之類的」。

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