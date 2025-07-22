公路局補助1379萬餘元 花蓮吉安鄉自行車道改善工程9月完工

花蓮縣吉安鄉公所獲公路局補助1379餘萬元，整建自行車道欄杆及路面等工程。（記者游太郎攝）

2025/07/22 17:01

〔記者游太郎／花蓮報導〕針對花蓮吉安鄉洄瀾橋路面破損、自行車道欄杆遭海風長年侵蝕，導致鏽蝕等安全性問題，吉安鄉公所爭取交通部補助，辦理「花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程」，獲公路局補助1379萬3000元，自籌經費262萬7000元，已於今年五月正式開工，預計九月完工。

吉安鄉公所指出，改善計畫分為兩大施工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，施作項目包含仿木欄杆116.6公尺、壓克力地坪409平方公尺，針對既有橋樑鋼構與欄杆全面上漆113平方公尺，提升人行舒適度與整體美感。第二工區為濱海自行車步道整建作業，設置長1618公尺的仿木欄杆及鋪設2388平方公尺的壓克力地坪，結合防滑與透水功能，全面提升海岸路段騎乘品質與安全性。

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鄉長游淑貞說，吉安鄉擁有完善的環鄉自行車道路網，全長達32.5公里，可連接山邊村落、海岸生態、田園景觀與親水遊憩等觀光休閒路廊，是適合大眾休閒旅遊舒適騎乘的綠色廊道。本次施工計畫針對沿著吉安溪下游出海口至化仁海堤自行車道部分破損處重新修復，提升使用上的安全及美觀；可串連環島1號線及環島1-15支線，與全國自行車道互通連結，提供自行車運動愛好者及遊客優質的騎行體驗。

吉安鄉長游淑貞視察自行車道整修工程。（吉安鄉公所提供）

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