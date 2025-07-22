首次抗高溫調適對策演練 彭啓明：極端高溫恐成常態盼納災防法

環境部舉辦「114年抗高溫調適對策試辦演練」，台北市出動灑水車，演練因應高溫情境下如何灑水降溫。（記者黃宜靜攝）

2025/07/22 16:59

〔記者黃宜靜／台北報導〕今（22）日下午環境部首度試辦「114年度抗高溫調適對策演練」，共計16個中央部會與雙北市政府參與，以中央氣象署發布「紅燈」高溫預警且連續3日以上為情境演練。環境部長彭啓明表示，極端高溫已成常態，將針對38至40度的高溫設計不同情境，今年內安排演練。

環境部今天舉辦「114年抗高溫調適對策試辦演練」，邀集16個中央部會與雙北市政府參與。以雙北地區連續3日氣溫達38度以上、中央氣象署發布「紅燈」高溫預警為情境，各部門扮演相應對策調適，如環境部掌握清潔隊調度，強化補水、防曬及即時通報機制；勞動部督導各地勞檢機構執行高氣溫作業熱危害防護檢查；衛福部關注醫療體系，提供預防高溫熱傷害宣導資訊等。

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彭啓明表示，今日為24節氣中的大暑，是1年中最熱的一天；近幾年來，極端高溫已成常態，應該積極面對，相信未來有機會高溫或體感溫度達40度以上，恐帶來健康風險、公共安全與經濟衝擊等多重挑戰，高溫像颱風一樣，要現在開始準備、演練，明年抗高溫調適對策聯盟機制就會正式啟動。

演練後，彭啓明建議，地方政府應進一步規劃降溫灑水時間、範圍為何，是否需要調派，都應該再考量；毛小孩外出可能因柏油路高溫受傷，是否需要提醒家中有寵物的民眾等。

成功大學建築系特聘教授林子平建議，各部會應做好熱點分析，熱點可能是空間或對象，且不同熱點策略不同。另外，本次未提及戶外大型活動，如演唱會等，都可能是高溫潛勢族群。

中原大學環境工程學系教授王玉純則說，此次演練仍「以人為本」，也應關注都會地區的生態系統，如高溫對動物危害等；部分地區堆置物可能會有火災，相關單位要特別注意；另外，也應針對複合性的災害提出因應，如連續高溫導致停電、停水等情形時如何面對。

彭啓明活動後接受採訪時表示，目前高溫尚未納入災害防救法，希望內政部納入考量，今年可能就38、39度甚至40度的情境進行演練。

環境部舉辦「114年抗高溫調適對策試辦演練」。（記者黃宜靜攝）

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