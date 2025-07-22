丹娜絲風災嘉義縣補助申請細節公布 車損、屋損可線上申辦

嘉義縣政府整理各項災損補助訊息。（嘉義縣政府提供）

2025/07/22 16:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，縣府陸續調整補助措施，日前公告救助與慰助標準，符合資格的鄉親可按公告的行政程序提出申請，而為讓民眾更方便申請，今天宣布開放包括車輛泡水或外力毀損及住屋毀損線上申請連結，縣府官網也提供最完整的災損補助細節。

嘉義縣許多民眾住屋毀損，車輛也有受損，各項補助措施繁雜，縣府整理出各項災損補助資訊，讓民眾更便利申請。

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縣長翁章梁說，縣府已整理所有申請流程、所需文件、聯絡窗口及負責單位，持續更新補助進度、滾動式調整，助鄉親早日重建家園。

嘉義縣政府官網完整災損補助資訊網址：https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=14547&sms=116827

住屋毀損慰助金線上申請網址：https://eservice.cyhg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=319

車輛泡水或外力毀損慰助線上申請網址：https://eservice.cyhg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=320#v-pills-file01L

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