知名本土家具「GAGU 家谷」無預警停業！ 員工被迫放無薪假

知名本土家具品牌「GAGU 家谷」無預警宣布暫停營業。（圖翻攝自GAGU五股直營廠Google商家資訊）

2025/07/22 17:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名本土家具品牌「GAGU 家谷」，今天（22日）突然傳出無預警暫停營業，有員工更跳出來爆料，指公司短期資金周轉困難，連這個月的薪資都無法發放，員工們被迫放無薪假。

「GAGU北歐家具工廠」從新北五股家具聚落起家，已有30多年歷史，品牌名取自家具的台語，在台中、台南等地也有門市，近幾年二代接班轉型，還推出線上服務，並認真經營起社群，在臉書有超過23萬人追蹤。

請繼續往下閱讀...

沒想到今天有一名家谷員工在臉書社團「爆料公社公開版」貼出一張對話截圖，疑為家谷負責人在公司群組突發公告：「各位家谷的同仁，大家好。我在這裡要跟大家宣布一個非常沉重的消息，那就是家谷最近因短期資金困難、現金流不足，不得已將從本年度7月25日起至10月24日止，暫時停業三個月。（五股同仁請於即日起至7月25日居家上班）。各位同仁七月份的薪資將暫時無法發放。」

「停業三個月中間，家谷會依法向主管機關申報停業，員工部分則以無薪假處理。三個月後，家谷若籌措到足夠資金，將提早通知各位同仁依自由意願恢復上班。無意願回到家谷的同仁，公司亦將以非自願離職，依法補發預告工資及資遣費。本人在此，非常感謝同仁在過去數年對公司的付出，本人並對公司這次的決定造成同仁生活上的不便，感到萬分抱歉。本人極度期望，三個月後能有與各位同仁再次共事的機會。謝謝大家。」

該消息一出，讓不少家谷員工相當錯愕，原PO無奈表示，「今天上班時，全公司群組發佈了這個消息，連七月薪水也發不出來了，是要惡性倒閉了嗎？想問現在怎麼辦才好，有人有經驗嗎？還是哪裡可以尋求幫助？」經實際查詢，家谷在新北五股的直營店、台中西屯的門市皆顯示「暫停營業」，臉書粉專最後發文則是停留在7月17日，可以看到有多名顧客留言質問訂了家具卻沒出貨，如今無預警停業，公司要如何處理？但家谷到現在還沒對外給出交代。

據《EBC東森新聞》報導，實地走訪家谷五股直營店，疑似還遇到債主上門討債，但店家大門深鎖，債主僅透露負責人欠了大概有6、7千（萬），其他細節沒有多加透露。

疑為家谷負責人在公司群組突發公告，讓不少員工相當錯愕。（圖翻攝自爆料公設公開版）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法