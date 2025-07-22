美麗的誤會！鳥嘴潭人工湖美景 「撞臉」日月潭上帝眼淚

南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖近日對外開放，位在人工湖管理中心附近的U型湖區，美麗景致「撞臉」日月潭月牙灣的「上帝眼淚」。（記者劉濱銓攝）

2025/07/22 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕全國最大人工湖南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖，近日對外開放參觀，就有民眾前往拍攝鳥嘴潭人工湖時，赫見平靜湖水搭配U型湖畔礫石美景，竟「撞臉」日月潭月牙灣「上帝眼淚」，打趣說若不仔細看，還以為置身在日月潭，真是「美麗的誤會」，意外引發討論。

民眾表示，最近鳥嘴潭人工湖甫開放，便前往湖區拍照賞景，其中在人工湖管理中心附近的湖區，因湖岸外型呈現U型，透拍魚眼或全景鏡頭拍攝，拍起來的效果就會呈現環形水域，加上湖岸堆滿礫石，乍看猶如日月潭的月牙灣，湖區內除有觀景台可賞景，湖區外也有制高點可俯瞰鳥嘴潭景致。

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水利署表示，鳥嘴潭人工湖是全國目前最大的封閉型環湖自行車道，蓄水區分為6個區域，提供彰化縣及南投草屯鎮民生用水，區內還有水資源教育館，除介紹鳥嘴潭設施，也可讓民眾認識沿線烏溪流域石虎、白鼻心等多樣生態。

日月潭月牙灣水域的優美U型湖畔，絕美景致被攝影玩家譽為「上帝眼淚」。（記者劉濱銓攝）

南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖近日對外開放，湖區外有制高點可俯瞰鳥嘴潭景致。（圖由民眾提供）

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