「森遊竹縣」完登者 肯定文山步道新又乾淨

新竹縣政府表示，台北來客梁偉浩是「2025森遊竹縣~皮皮獅探險隊」第2名成功完登者，跟大家分享說他印象最深的就是文山步道。（取自竹縣府官網）

2025/07/22 17:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕 新竹縣政府交通旅遊處今天對外發布，已啟動近4週的「2025森遊竹縣~皮皮獅探險隊」已吸引超過7900人次挑戰，有290名勇「咖」完登10條步道。還特別透過這次第3名完登者梁偉浩的分享，說他眼中的新埔文山步道很新、且整理乾淨，上稜線時雖遇到大雨，無法展望風景，但他仍會再訪。

縣府交旅處表示，森遊竹縣活動已經連辦4年，今年6月底開跑迄今人氣火旺，已有290名勇「咖」完登；82名年年參與的鐵粉中，76歲的縣民邱義春在地方登山界小有名氣，他跟其他81人年年參與且持續達陣。

請繼續往下閱讀...

縣府交旅處表示，今年參與者中，60歲以上的銀髮族群佔了3成。新竹縣、市鄉親約佔一半，剩下的一半來自新北、桃園的來客又合計約有3成，其他則從全台各地像南投、台南、雲林等北上挑戰，它們不乏有攀爬百岳的高手，例如今年的第2名完登者、來自桃園的李念修就是代表。

新埔文山步道很新、整理乾淨。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法