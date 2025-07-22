動保處攜手北農推公益蔬果包助浪浪 100劑狂犬病疫苗免費打！

活動當天設有「免費疫苗X認養推廣」攤位，免費提供100劑狂犬病疫苗注射與寵物登記服務。（動保處提供）

2025/07/22 16:49

〔記者孫唯容／台北報導〕關懷流浪動物，台北市動物保護處攜手社團法人中華民國保護動物協會，將在7月26日在西門徒步區（誠品武昌店前廣場），舉辦《2025 不浪了！踩街義賣市集活動》，台北農產運銷股份有限公司也在現場推出「公益蔬果包」義賣專區，所得將捐贈給協會，讓流浪動物獲得更妥善的照顧。

動保處表示，活動當天設有「免費疫苗X認養推廣」攤位，免費提供100劑狂犬病疫苗注射與寵物登記服務；主辦單位之一的金盤子娛樂亦規劃現場「公益演出X音樂舞台」由協會公益代言人Kimi攜手人氣歌手莊錠欣、ELKIE、KAXA、馮晨軒、原子少年小銘與Lil Ming等輪番獻聲，結合互動遊戲與藝人表演，引導社會大眾關注年長動物的照護。

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動保處也說，本次活動與台北農產跨界合作，現場推出「北農義賣X支持在地農產」公益蔬果包義賣專區，以「支持在地、關懷動物」為核心，讓民眾邊買蔬果邊做愛心。

動保處補充，台北市狗狗友善公車除方便市民攜帶大型犬隻搭乘往返狗運動公園或狗活動區外，飼主亦可以攜毛孩搭乘狗狗友善公車路線可到抵達沿線站點，總共已有20條路線可以利用，本次活動就可以搭乘302與257路線狗狗友善公車直達西門徒步區，也可選擇搭乘捷運至西門站，再步行前往活動現場。

關懷流浪動物，台北市動物保護處攜手社團法人中華民國保護動物協會，將在7月26日在西門徒步區（誠品武昌店前廣場），舉辦《2025 不浪了！踩街義賣市集活動》。（動保處提供）

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