爺奶進駐復古卡拉OK 用脫口秀翻轉老印象

弘道「爺奶萬萬說」銀髮素人脫口秀將於8月展開北中南3地巡迴，讓長輩在舞台展現智慧與人生經歷，用笑聲化解世代隔閡。（記者吳柏軒攝）

2025/07/22 16:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕弘道老人福利基金會持續推動銀髮素人脫口秀，今年8名平均70歲的長輩也將在北、中、南展開6場巡演，台北場更選在復古卡拉OK店開秀，用笑聲翻轉對高齡的既定印象。最高齡的80歲演員「揹GIRL」王淑華與「羅東仔」鄭錦淵已連演3屆，透過表演一圓年輕時的舞台夢，也改變內向個性，成為與友人出遊的焦點。

弘道老人社服處長施淑莉表示，根據國內外調查，年齡歧視普遍存在，許多人對高齡者抱持各種負面刻板印象，卻忽略長輩豐富的生命經驗、觀察力與思考力。為回應這樣的社會現象，弘道今年第3屆推動「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」銀髮素人脫口秀，讓長輩站上舞台，用笑聲翻轉對高齡的既定想像。

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今年演出的學員皆為參與過前2屆回鍋演員，其中最年長的80歲演員有「揹GIRL」王淑華與「羅東仔」鄭錦淵；王淑華分享，小時候舅舅經營戲院，從小就對舞台與明星懷有憧憬，去年表演脫口秀一圓舞台夢，也讓許多過往的故事有了分享的出口，「喜歡的事與美好的記憶被串在一起，讓這個舞台更有吸引力了！」

鄭錦淵則說，起初只想學習說話的藝術，沒想到去年演出後，「整個人都不一樣了」，一改內向、做事猶豫的個性，變得更有行動力。更有趣的是，有次跟朋友南下旅遊，一上遊覽車，大家竟沒搶著唱卡拉OK，而是起鬨請他先來一段脫口秀，「真的覺得生活多了好多笑聲與趣味」。

連3年擔任「爺奶萬萬說」培訓導師的喜劇演員壯壯表示，今年除了招募歷屆學員回鍋參與，更加入進階喜劇創作課程，而今年巡演將連續3週橫跨北中南3地，對一般演員來說都蠻具挑戰性了，更何況是平均年齡超過70歲的團員，「不管是段子的熟練度還是體力安排，對長輩們都是一場硬仗，但我真的覺得很值得期待，因為他們真的很積極！」

充滿復古氛圍的卡拉OK「浪漫屋」平日是許多長輩唱歌跳舞的地方，今年8月將化身為「爺奶萬萬說」的脫口秀場地。（記者吳柏軒攝）

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