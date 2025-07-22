獨家》乳牛明年元旦起納強制死亡保險 保費將由農業部補助5成

我國乳牛將從明年元旦起全面強制納乳牛死亡保險，酪農將更有保障，也降低斃死乳牛流入市場的風險。（資料照）

2025/07/22 16:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼2021年5月起我國所有豬隻強制納死亡保險，農業部從明年元旦起將強制納國內第二大家畜乳牛投保死亡保險，並提供5成保費補助，農業部畜牧司表示，強制納保讓酪農的財產（乳牛）更有保障，也降低斃死乳牛遭不肖廠商支解流入市面的風險，強化食安及產業發展，即起到年底將加強對酪農戶宣導。

依農業部統計，截至今年第一季為止，國內共在養乳牛頭數約11萬9212頭，國內過去就有乳牛死亡保險，但採自願投保，而非強制納保，農業部畜牧司司長李宜謙表示，乳牛就是酪農最重要的財產，為讓酪農的財產更獲得保障，因此擬從明年元旦起強制納乳牛投保死亡保險。

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李宜謙表示，目前國內酪農戶投保乳牛死亡保險的比例約有82.74%，國內約有547戶酪農戶，投保的酪農戶數已超過3百戶，李宜謙表示，隨乳牛強制納死亡保險後，酪農在飼養乳牛的過程中若乳牛因疾病、難產、雷擊、溺水、火災、摔跌或其他意外傷害致死，就可獲理賠，酪農權益保障將更健全，並減少損失、分散經營風險，增加產業韌性，也會降低斃死乳牛遭不肖廠商支解流入市面的風險，強化食安及產業發展。

李宜謙指出，透過乳牛死亡保險，也可更確切掌握乳牛飼養頭數、乳牛年齡、公母比例等，並提升牛籍管理效率。

目前尚未投保乳牛死亡保險的酪農戶多是小型酪農戶，李宜謙表示，即起到年底將逐戶拜訪說明，希望在明年強制投保上路前，了解這些酪農戶不願意投保的原因或困難是什麼，將逐戶輔導。

農金署副署長周妙芳表示，乳牛死亡保險強制納保上路後，不論酪農戶在養頭數多寡，1850元的保費一律由政府補助5成，投保的酪農只要負擔925元，乳牛死亡保險的每頭理賠金則為3萬元。

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