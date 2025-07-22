綠癌雜草變身化妝品 生技公司萃取小花蔓澤蘭花外泌體獲美認證

小花蔓澤蘭為蔓藤植物，過去多被視為雜草處理。（林業及自然保育署提供）

2025/07/22 16:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕前美和科技大學副校長、現任裕郡生技公司執行長吳裕仁今日宣布，從台灣常見危害生態植物「小花蔓澤蘭」花朵，萃取並純化出「小花蔓澤蘭花外泌體」已正式取得美國個人護理品協會（PCPC）之命名，成為全球首個獲得認證的小花蔓澤蘭花外泌體成分，並已申請到台灣發明專利，未來將可運用在各種化妝品等產品，這項創新成果7月24日至27日將在「台北國際生技展」首次對外公開展示。

吳裕仁表示，小花蔓澤蘭為台灣野外常見的蔓藤植物，過去多被視為雜草處理，研發團隊歷經多年研究，成功從花朵中分離出功能性植物外泌體，經實驗證實有抗發炎與舒緩肌膚刺激、促進肌膚屏障修復、提升保濕能力與肌膚光澤度，已獲得美國個人護理品協會PCPC核發命名，成為國際間化妝品原料的重要身分標誌。

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這次成功取得「Mikania Micrantha Flower Vesicles」命名，不僅代表該原料的組成、安全性與應用方向獲得專業機構認可，更為台灣自主開發的天然保養品素材立下新的里程碑，未來小花蔓澤蘭花外泌體原料的運用將非常廣泛，可用在各種化妝品，包括精華液、乳液、面膜等，透過創新科學，賦予台灣植物全新的價值，把視為垃圾的小花蔓澤蘭花變成有高價值的原料，展現在地植物與綠色科技融合的潛力。

前美和科技大學副校長吳裕仁（中）與研發團隊萃取出小花蔓澤蘭花外泌體，為全球首個獲得認證的外泌體成分。（記者葉永騫攝）

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