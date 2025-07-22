海科館吉祥物運動會7/27登場 親子同樂抽千元大獎

海洋科技博物館（簡稱海科館）27日舉辦吉祥物運動會，超萌吉祥物將與親子互動。（海科館提供）

2025/07/22 16:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館（簡科海科館）27日在海科館碧水巷廣場舉辦「海科館吉祥物運動會」，有北火熊、小八、莫兒、水豚君等可愛人氣吉祥物，與民眾一起參加趣味運動，還有各式美食饗宴的歡樂派對，同時還有各式好禮，有機會抽中上千元大獎。

海科館說，參與運動會的吉祥物包括有活潑可愛的「北火熊」、熱心助人「小八」、充滿好奇心的「莫兒」、療癒人心的「廢柴」、慵懶可愛的「水豚君」、刺蝟造型守護行車安全的「小飛力」、熱愛旅行的「游狐」及溫柔守護親子互動的水獺「獺獺」，都很受小朋友歡迎。

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海科館館長王明源表示，「吉祥物運動會」將透過一連串充滿趣味與歡笑的比賽，帶動現場氣氛，吸引家長和孩子一起參與互動，讓親子在歡樂競技與互動遊戲中，開心度過夏天。

當天除了吉祥物運動賽事與親子趣味競賽，現場還規劃多個美食餐車與特色攤位，讓民眾揮灑汗水之餘補充體力、美味加分。海科館也準備好禮，參賽即可獲得運動護腕、每場親子賽事前3名也有獎品、猜中冠軍吉祥物還有機會抽中上千元大獎，活動為自由參加，無需報名，相關資訊可至海科館官網或官方粉絲專頁查詢。

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