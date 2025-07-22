藍提「丹娜絲颱風災後重建特別條例」 綠批「災後地獄」內容不當

立法院程序委員會今討論25日等院會議程，民進黨立委表決不敵藍白人數優勢。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 15:57

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院程序委員會今（22日）通過國民黨團要求行政院應儘速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」的提案，列為29日立法院會討論事項第一案。民進黨團書記長陳培瑜表示，民進黨團沒有不贊成災後重建、也沒有不支持特別條例的可能性，但反對國民黨團提案的文字有很多情緒性、不當的寫法，例如「災後地獄」，好像政府沒在救災。

國民黨團表示，有鑑於丹娜絲颱風及接續豪雨侵襲台灣，對中南部、東部造成重大災情。由於現行「災害防救法」並無法即時因應大規模災後重建各項措施，過去如莫拉克風災（八八風災）、九二一大地震等重大災害，行政院均另提出全力配合災後各項重建的特別條例為法源依據並提供足額資源。

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國民黨團指出，本次丹娜絲颱風災情尤其嚴峻，後又接連遭逢暴雨及薇帕颱風侵襲，台南、嘉義地區逾萬戶屋頂受創，迄今仍有約3千戶民宅屋頂待修，搭蓋帆布再遇大雨恐成小型蓄水池隱藏危機；台南斷訊無法叫救護車延誤就醫死亡，災後14天通訊仍斷斷續續，執政的民進黨陳亭妃委員甚至重話轟「通訊救災根本零分」。

國民黨團指出，花蓮玉里遭逢暴雨侵襲是半世紀以來最嚴重災情，農、漁民血本無歸，欲哭無淚，道路柔腸寸斷，災後重建與即時救助刻不容緩，民眾向賴總統陳情希望國軍支援救災，卻遭冷血回應「自己爬屋頂，不能全靠國軍」。民進黨政府在重建工作迫在眉睫時，卻持續推動耗費數億元「大罷免」，比照媽祖出巡進行全台「大遶境」，完全無視災民已身陷困境，更拒絕普發現金一萬元救急。整個賴政府只關注大罷免，災民何時才能脫離「災後地獄？」

國民黨團因此建請院會作成決議，要求行政院應儘速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，明定相關重建計畫、對災民之補助及行政簡化程序等事項，並以從優、從寬、從速方式立即展開各項災後重建工作，以恪遵政府應盡的責任，落實政府保障人民生命財產安全職責。

表決時民進黨立委全數反對，但仍以8比9一票之差，通過國民黨團提案，列為29日立法院會討論事項第一案。陳培瑜表示，是否提出特別條例、需要哪些預算，如何從優、從寬、從速推動，並檢討現在哪些已經在做、還有哪些不足，這些都可以討論，但國民黨團提案的寫法，民進黨團不能接受。

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