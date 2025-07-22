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    2025上半年國際線運量恢復疫前95％ 年底有望破歷史新高

    台灣國際線2025年上半年運量恢復至疫情前同期95％。交通部民航局空運管理組長謝金玫（見圖）表示，全年運量有機會恢復至疫前水準，甚至有望超越疫前紀錄。（記者蔡昀容攝）

    台灣國際線2025年上半年運量恢復至疫情前同期95％。交通部民航局空運管理組長謝金玫（見圖）表示，全年運量有機會恢復至疫前水準，甚至有望超越疫前紀錄。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/22 16:12

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣國際線2025年上半年運量恢復至疫情前同期95％。交通部民航局觀察國籍業者機隊引進狀況、下半年連續假期增加、業者新闢航線與航班供給等，預估全年運量有機會恢復至疫前水準，甚至有望超越疫前紀錄、突破歷史新高。

    國籍航空看好空運市場，擴展機隊、新闢航線，近來也有多家業者大舉徵才；也有國際航空公司來台開闢航線或是增加航班。

    民航局空運管理組長謝金玫表示，今年1至6月國際線運量達2848萬人次，相較疫前2019年同期2997萬人次，恢復至95％；目前運作中的夏季班表，國際線飛航104個航點，航班數增至平均每週2865班，每週相較前期冬季班表多出83班，顯示國際線復甦穩定。

    謝金玫分析，今年7至12月包含暑假航空傳統旺季，加上國定連續假期增加，進一步推升旅遊熱潮，多家業者也看好市場，並積極佈局。首次來台營運的阿提哈德，將於9月開闢台北飛航阿布達比；美國聯合航空已於7月新闢高雄—東京—舊金山航線，長榮航空將在10月新闢台北—達拉斯長程航線，讓旅客更便利。

    民航局預測，今年全年國際線運量，將落在5498萬至6178萬人次之間。過往年運量高峰是2019年5992萬人次，今年有望突破歷史新高。

    謝金玫預估各區域年度運量恢復情況。今年台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均超越疫情前。其中中東增加93%成長最快，主要原因是阿提哈德航空來台開闢航線；北美成長36%次之，日韓則提升14%。港澳與中國分別恢復91%、51%。

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