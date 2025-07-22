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    國5宜蘭B聯絡道延伸到員山 力拚2029年完工

    國5宜蘭B連絡道延伸到員山，縣府將力拚2029年完工。（資料照）

    國5宜蘭B連絡道延伸到員山，縣府將力拚2029年完工。（資料照）

    2025/07/22 15:29

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台7線因穿越宜蘭市與員山鄉街區，造成地方交通壅塞，若再拓寬拆遷經費須45億元，宜蘭縣政府提出「宜蘭B聯絡道（縣道190線）員山延伸段」方案替代改善，從國道五號宜蘭B連絡道延伸3.7公里，經費僅須20億元，行政院政務委員陳金德今年2月已請交通部儘速完成核定，縣府將力拚明年發包，2029年完工。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，「宜蘭B聯絡道員山延伸段」可作為台7線替代路廊，完工後將和台7線省道換線，減少拓寬拆遷成本並疏解車流，目前已提報中央全額補助，後續由縣府代辦施工，若完工可大幅提升省道服務水準及帶動地方產業發展。

    針對計畫執行進度，陳金德今年2月召開會議，交通部同意將延伸方案，納入省道改善計畫辦理，陳亦指示相關單位加速推動，以利推展省道換線進度；未來延伸段完工換線後，既有台7線及台7丁線，均由縣府一併接續管養。

    宜蘭縣府交通處表示，宜蘭B聯絡道員山延伸段，全長約3.7公里，總經費20多億元，預計以計畫寬度32公尺進行拓寬，採雙向4快車道及2機慢車道，兩側將留設邊溝，並以綠帶及設施帶作為車道與人行道分隔。

    交通處指出，員山延伸段工程預計明年8月底發包、年底施工，力拚2029年完工，除減少台7線員山鄉及宜蘭市路段的拓寬經費，完工後將成為台7線替代路廊，並與台7線進行換線，作為宜蘭市區的外環道路，有效疏導員山及宜蘭市區車流。

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