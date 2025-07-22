颱風造成七股潟湖沙洲破口 沙洲復育、大寮排水整治爭取中央支持

地方希望復育七股潟湖沙洲及整治大寮排水，加強當地的防災靱性。（郭國文團隊提供）

2025/07/22 15:24

〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南沿海地區，颱風登陸當天七股區測得浪高最高達5.7公尺，七股西寮里仍在災後重建中，居民擔憂「不知道什麼時候還會再淹」。立委郭國文與林俊憲等人今（22）日會同當地里長及行政機關前往會勘大寮排水與七股潟湖沙洲，市府將向中央爭取經費，投入沙洲復育及大寮排水的整治工程。

七股潟湖青山港沙洲因丹娜絲颱風造成破口，道路仍積水，水利局簡報中指出，沙洲復育分為短中長期3個階段，短期採自然NBS工法，整治長度約2公里，經費約需1億元；中長期包括海閘門及離岸堤，已委託國立成功大學進行水工模型試驗，約需10.9億元。大寮排水整治包含新建防潮閘門及滯洪池等，總經費約5.7億元。希望中央成立海岸沙洲復育的專案計畫，並由行政院統籌相關權責機關分工，針對沙洲及大寮排水優先辦理短期計畫改善。

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郭國文與林俊憲表示，七股潟湖沙洲推動復育多年，卻因管理機關分散而停滯不前，苦無經費，沙洲不斷流失，只能簡單修補，丹娜絲颱風讓七股西寮地區成為孤島，要求除了沙洲復育，西寮向外的大寮排水系統也須治理，建構雙重防線，強化沿海地區的防災韌性。

當地里長說，風災過後鹽田海堤、南堤、大寮排水堤防急需搶修，否則不知道何時還會再淹水。行政院公共工程委員會表示將依據災後復建工程補助辦法，給予經費支持。

立委林俊憲與郭國文（前1、2）等人至七股勘查潟湖沙洲及大寮排水。（郭國文團隊提供）

丹娜絲颱風造成七股潟湖沙洲破口，西寮里道路積水。（郭國文團隊提供）

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