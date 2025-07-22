觀光署推日月潭穆斯林旅遊 逛街都有動線「避免聞到豬肉油煙味」

日月潭風景區推動穆斯林友善旅遊環境認證。（記者吳亮儀攝）

2025/07/22 15:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（22日）發表日月潭風景區推動穆斯林友善旅遊環境建置，包括餐廳、旅宿和祈禱驗證，還有商品和體驗活動等，連逛街都有動線，避免聞到烹煮豬肉食品的油煙味。

觀光署日月潭風景管理處今年首次推動穆斯林友善環境建置計畫，協助在地業者打造符合穆斯林信仰需求的設施與服務，讓旅客來到日月潭，在食、宿、遊、購等面向皆能感到便利且安心。

請繼續往下閱讀...

日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫自去年10月啟動，共輔導20家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋6家餐廳、5家旅宿、7個祈禱室設置，以及友善商店、體驗活動場域、Halal產品，共完成24項驗證。參與業者主要集中在日月潭周邊的埔里、魚池與水里三個鄉鎮，透過旅遊交通動線串聯與行程整合，初步建立兼具地方特色與友善接待的旅遊行程。

日月潭管理處長柯建興表示，要做友善穆斯林旅遊不容易，除了餐廳要有清真認證之外，連旅遊逛街的路線都講究，例如街上很多商家在賣烤肉或是香腸，就要避免聞到豬肉油煙味。觀光署也公布日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫驗證名單供民眾參考。

日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫驗證名單。（觀光署提供）

日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫驗證名單。（觀光署提供）

日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫驗證名單。（觀光署提供）

日月潭穆斯林旅遊友善環境輔導計畫驗證名單。（觀光署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法