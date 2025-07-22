高雄兩大果菜批發市場設「蔬果惜食專區」 「NG蔬果」做公益避免浪費

高雄兩大果菜批發市場設「蔬果惜食專區」，以「NG蔬果」做公益，形成善循環，避免浪費食物。（市府提供）

2025/07/22 14:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手兩大果菜批發市場設立「蔬果惜食專區」，每週累積捐贈蔬果2800公斤，由攤商捐出外型欠佳卻品質好蔬果，慈善團體無償分送幫助弱勢族群，以「NG蔬果」做公益，避免浪費食物。

高雄及鳳山果菜批發市場每日部分蔬果因銷售過剩、運送過程損傷或外表不符合消費者要求遭到淘汰棄置，農業局與鳳山區農會、高雄果菜運銷公司合作，媒合民間基金會及食物銀行等慈善團體，於市場內設立「蔬果惜食專區」。

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鳳山區農會總幹事潘建仲指出，鳳山果菜市場配合農業局「蔬果惜食專區」，減輕市場環境負擔，攤商做生意也可做公益，更重要是減少食材浪費，讓農民辛苦成果都有好去處。

農業局長姚志旺表示，根據聯合國統計，全球每年產出糧食超過三分之一被浪費掉，兩大果菜批發市場每週累積捐贈蔬果2800公斤數量可觀，由愛心攤商自主捐出，慈善團體收集分類、整理裝車後，分送需要單位與人士，珍惜得來不易農產品，減少可食用蔬果浪費。

市場陳姓攤商特別騎車送來一箱香蕉說，捐贈蔬果雖然外表不佳，但營養價值一樣很讚，丟棄真的很可惜，很高興有機會捐給社福團體、再轉送給有需要的人，很樂意繼續做這件有意義事情；高雄市慈善團體聯合總會理事長陳神發說，珍惜攤商慷慨捐輸物資，讓溫暖透過蔬果傳遞到社會上所需要角落。

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