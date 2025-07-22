為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄兩大果菜批發市場設「蔬果惜食專區」 「NG蔬果」做公益避免浪費

    高雄兩大果菜批發市場設「蔬果惜食專區」，以「NG蔬果」做公益，形成善循環，避免浪費食物。（市府提供）

    高雄兩大果菜批發市場設「蔬果惜食專區」，以「NG蔬果」做公益，形成善循環，避免浪費食物。（市府提供）

    2025/07/22 14:53

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手兩大果菜批發市場設立「蔬果惜食專區」，每週累積捐贈蔬果2800公斤，由攤商捐出外型欠佳卻品質好蔬果，慈善團體無償分送幫助弱勢族群，以「NG蔬果」做公益，避免浪費食物。

    高雄及鳳山果菜批發市場每日部分蔬果因銷售過剩、運送過程損傷或外表不符合消費者要求遭到淘汰棄置，農業局與鳳山區農會、高雄果菜運銷公司合作，媒合民間基金會及食物銀行等慈善團體，於市場內設立「蔬果惜食專區」。

    鳳山區農會總幹事潘建仲指出，鳳山果菜市場配合農業局「蔬果惜食專區」，減輕市場環境負擔，攤商做生意也可做公益，更重要是減少食材浪費，讓農民辛苦成果都有好去處。

    農業局長姚志旺表示，根據聯合國統計，全球每年產出糧食超過三分之一被浪費掉，兩大果菜批發市場每週累積捐贈蔬果2800公斤數量可觀，由愛心攤商自主捐出，慈善團體收集分類、整理裝車後，分送需要單位與人士，珍惜得來不易農產品，減少可食用蔬果浪費。

    市場陳姓攤商特別騎車送來一箱香蕉說，捐贈蔬果雖然外表不佳，但營養價值一樣很讚，丟棄真的很可惜，很高興有機會捐給社福團體、再轉送給有需要的人，很樂意繼續做這件有意義事情；高雄市慈善團體聯合總會理事長陳神發說，珍惜攤商慷慨捐輸物資，讓溫暖透過蔬果傳遞到社會上所需要角落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播