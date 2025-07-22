影片曝光！ 埔里土石流灌民宅 5分鐘淹半樓高、急安置11人

南投埔里鎮因暴雨造成土石流災情，有民宅遭土石灌入，室內家電全遭殃。（埔里鎮公所提供）

2025/07/22 14:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮昨（21日）下午遭暴雨襲擊，位在蜈蚣里的乾溪爆發土石流，附近透天厝社區遭後方土石泥水大量灌入，不到5分鐘就有民宅遭淹半樓高，計有7戶受災、緊急安置11人，埔里鎮公所今出動機具清除土石，後續將請求國軍協助清理家園，受災戶則先到飯店暫住，待社區整理完畢再返家。

埔里鎮長廖志城表示，之前丹娜絲颱風過境大雨，造成蜈蚣里一帶的邊坡土石含水量增加，昨則受外圍環流降雨影響，鎮上下起傾盆大雨，當地一處透天厝社區後方邊坡出現大量土石流，導致民宅1樓被土石灌入，不僅進出困難，屋內家具、家當也全泡水受損。

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廖志城說，今派出機具到場清理社區土石，待清完大部分戶外區域後，會請求國軍協助災民整理家園，目前受災住戶有7戶，昨也協助11人到附近飯店安置，並提醒社區民眾，未來若有強降雨情況，應提早至飯店避災，以免土石流危及人身安全。

住戶則說，昨雨勢下得又快又急，不到5分鐘土石流就淹入室內，造成家具、家電全泡水，目前先待公所清除完土石，再一步步整理家園。

南投埔里鎮因暴雨造成土石流災情，有民宅遭土石灌入淹到半樓高。（埔里鎮公所提供）

南投埔里鎮因暴雨造成土石流災情，埔里鎮公所出動機具清除土石。（埔里鎮公所提供）

南投埔里鎮因暴雨造成土石流災情，有社區民宅遭大量土石灌入，計有7戶受災，緊急安置11人。（埔里鎮公所提供）

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